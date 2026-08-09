Leagues Cup Turnuvası'nda Liga MX Temsilcileri MLS Kulüplerine Ciddi Direnç Gösteriyor

·32·Spor
Leagues Cup Turnuvası'nda Liga MX Temsilcileri MLS Kulüplerine Ciddi Direnç Gösteriyor

ABD, Kanada ve Meksika takımlarını kapsayan Leagues Cup 2026 sezonu, kıyasıya mücadelelerle başladı. Ixbt.com ve Goal.com'un haberine göre turnuvanın ilk haftası, Meksika'nın Liga MX temsilcilerinin bu kez Kuzey Amerika'nın en üst ligi MLS'e ciddi bir rekabet sunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar oynanan 17 maçta MLS kulüpleri küçük bir üstünlükle 9 galibiyet alırken, Meksika takımları 8 kez sahadan zaferle ayrıldı. Goal.com bildiriyor .

Turnuva tarihinde ilk kez grup aşaması maçları Meksika'da da düzenleniyor. Bu durum, Liga MX temsilcilerine kendi sahalarında oynama gibi önemli bir avantaj sağlarken turnuvanın prestijini de artırıyor. Leagues Cup, CONCACAF Şampiyonlar Kupası ile aynı düzeyde tanınırlığa ulaşmak istiyorsa, organizasyonun 2023'te yeni formatla yeniden düzenlenmesinden bu yana ilk kez bir Meksika kulübünün final aşamasına yükselmesi gerekiyor.

Orlando City ve Inter Miami başarısız oldu

Cumartesi akşamındaki maçlar MLS devleri için talihsiz geçti. Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Orlando City ile Lionel Messi'nin babası Jorge'nin vefatı nedeniyle liderinden yoksun kalan Inter Miami, karşılaşmalarında mağlubiyet yaşadı. Orlando City için maç iyi başlamıştı. Karşılaşmanın 38. dakikasında takımın yıldızı Marko Pašalić harika bir gol atarak skoru açtı ve ekip üst üste ikinci galibiyetine doğru ilerliyordu.

Ancak ikinci yarıda León ekibi toparlanarak maçın kaderini değiştirdi. Önce Juan Guevara'nın kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Bu pozisyonda Orlando kalecisi Maxime Crépeau topa parmaklarının ucuyla dokunsa da gole engel olamadı. Ardından 72. dakikada Daniel Archila ceza sahası içinde üç savunmacıyı geçerek takımının galibiyet golünü attı ve Meksika ekibine önemli bir zafer kazandırdı.

FC Dallas sürpriz bir galibiyet aldı

Meksika kulüplerinin başarılarına rağmen ABD ve Kanada liglerinin temsilcileri de konumlarını kolayca kaybetmeye niyetli değil. Cumartesi günkü maçlarda FC Dallas herkesi şaşırtarak Chivas karşısında sansasyonel ve farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, MLS temsilcilerinin her türlü zorlu durumda rakiplerine ciddi bir direnç gösterebildiğini bir kez daha kanıtladı.

Bu sezonki sonuçlar, iki lig arasındaki rekabetin her zamankinden daha da kızıştığını gösteriyor. Takımları ilerleyen günlerde daha heyecanlı ve çekişmeli maçlar bekliyor. Grup aşamasının kalan karşılaşmaları, hangi ligin temsilcilerinin play-off aşamasına yükselmek için en güçlü adaylar olduğunu belirleyecek.

Leagues CupMLSLiga MXOrlando CityFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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