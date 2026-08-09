Bruno Guimarães Arsenal'a transfer oldu ve Declan Rice'tan mesaj aldı

Londra temsilcisi Arsenal, Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'in transferinin resmen tamamlandığını duyurdu. Goal.com'un haberine göre Brezilyalı futbolcu için 75 milyon sterlin ödenirken, oyuncu Emirates Stadyumu'nda yıldızlarla dolu kadroyu güçlendirmek üzere 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada sözleşmenin bir yıl daha uzatılabileceği de belirtildi. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

28 yaşındaki futbolcunun son sezonlarda forma giydiği Newcastle United'daki başarılı dönemi böylece sona erdi. Sahadaki mücadeleleri ve rekabetiyle hatırlanan bu transfer öncesinde oyuncunun eski rakipleriyle ilişkileri de ilgi çekici bir hâl aldı. Özellikle transfer sürecinde Declan Rice, Brezilyalı futbolcuyu tebrik eden ilk kişilerden biri oldu.

Sahadaki savaşlar geride kaldı

Futbolcunun kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamaya göre Declan Rice, ona kendine özgü mizahi bir mesaj gönderdi. "Rice bana 'Buraya gel ve lütfen artık kavga etmeyelim, artık arkadaşız' diye yazdı", diye itiraf etti Bruno Guimarães. Ayrıca yeni takımındaki orta saha hattının Avrupa'nın en güçlüleri arasında yer aldığını özellikle vurguladı.

Sözleşmenin imzalanması ve müzakere sürecinde yalnızca Declan Rice değil, başka tanıdık isimler de aktif rol oynadı. Özellikle Brezilya millî takımındaki takım arkadaşı Gabriel Magalhães, Guimarães'i başkent kulübüne transfer olmaya ikna etmede önemli bir rol üstlendi.

Yeni meydan okuma ve büyük hedefler

Savunma oyuncusu Gabriel'in kendisine düzenli olarak mesaj gönderip ne zaman geleceğini sorduğunu hatırlatan futbolcu, Arsenal'deki Brezilyalı oyunculardan ve takımın genel atmosferinden etkilendiğini söyledi. Teknik açıdan kusursuz ve kararlı oyunuyla tanınan orta saha oyuncusu, kariyerindeki bir sonraki adımın tam olarak burası olduğuna inanıyor.

Futbolcu, tanıtım töreninde kariyerinde yeni kupalar kazanma ve tarih yazma zamanının geldiğini söyledi. "Kariyerimin zirvesine, 28 yaşıma ulaştım ve burada kazanmak istiyorum", dedi. Ayrıca taraftarlara seslenerek takımın savaşçısı olduğunu ve asla pes etmeyeceğini ekledi.