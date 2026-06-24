Lionel Messi Dünya Rekorunu Kırdı: Antonela Roccuzzo Eşinin Başarısına Yorum Yaptı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncu olarak futbol dünyasında yeni bir büyük başarıya imza attı. Dallas'ta Avusturya'ya karşı oynanan maçta Messi, duble yaparak turnuvadaki gol sayısını 18'e çıkardı ve Alman efsane forvet Miroslav Klose'nin rekorunu kırdı. Goal.com'un haberine göre.

Bu tarihi anları stadyumda takip eden futbolcunun eşi Antonela Roccuzzo, sosyal medya üzerinden heyecanını gizleyemedi. Çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak Messi'nin başarısından gurur duyduğunu belirtti. Goal.com'un bildirdiğine göre, tüm oğulları babalarının simgeleşmiş 10 numaralı formasıyla Arjantin milli takımını destekledi.

Tarihi Rekor ve Dramatik Maç

Maç, Lionel Messi için beklenmedik bir talihsizlikle başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında hakem tarafından verilen penaltı vuruşunda Messi hata yaptı ve topu direğin üzerinden dışarı gönderdi. Bu, onun Dünya Kupaları tarihinde (penaltı serileri hariç) maç içinde kaçırdığı üçüncü penaltı oldu.

Ancak deneyimli forvet moralini bozmadan yeteneklerini sergilemeye devam etti. İlk yarının sonunda golü atarak skoru açan Messi, ikinci yarının son dakikalarında rakip kaleye ikinci golü göndererek takımının 2-0'lık galibiyetini sağladı. İşte bu goller, onun Miroslav Klose'yi geçerek mutlak rekor sahibi olmasını sağladı.

Aile Sevinci ve Sonraki Aşama

Antonela Roccuzzo Instagram sayfasında: "Tekrar tekrar tarih yazdığını görmek benim için büyük bir onur. Seni seviyorum, Lionel Messi!" diyerek duygularını paylaştı. Bu galibiyet, Arjantin'in J grubunda liderliği ele geçirmesini ve erken aşamada play-off biletini almasını sağladı.

Maç sonrası verdiği röportajda Messi, gruptan çıkma görevini erken tamamlamanın takım için önemli olduğunu ve bunun son tur öncesi huzur vereceğini vurguladı. Son dünya şampiyonları unvanlarını koruma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve Messi takımın temel itici gücü olmaya devam ediyor.