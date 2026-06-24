Real Madrid, Niko Paz transferiyle 50 milyon euro kâr elde edemeyecek

Real Madrid, altyapısından yetişen Niko Paz'ı geri alıp hemen ardından satarak büyük bir finansal kazanç elde etme planından vazgeçmek zorunda kalacak. İspanyol devi, Arjantinli yetenekli oyun kurucuyu 10 milyon euro'luk geri alma opsiyonunu kullanarak satın almayı ve aynı yaz içerisinde 60 milyon euro'ya satmayı hedeflemişti. Ancak transfer kurallarındaki kısıtlamalar bu planın uygulanmasına izin vermiyor. Goal.com'un haberine göre.

İtalya'nın Como ekibinde harika bir sezon geçiren 21 yaşındaki Niko Paz, Avrupa'nın en çok talep gören genç yıldızlarından biri haline geldi. Oyuncunun performansı birçok dev kulübün dikkatini çekerken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez "ucuza alıp pahalıya satma" stratejisini uygulamak istedi. Goal.com'un haberine göre, transfer yönetmeliği bir sezon içerisinde bir futbolcunun iki kez tescil edilmesi konusunda katı kurallar getiriyor.

Transfer kuralları ve zaman kısıtlaması

Tanınmış gazeteci Jose Felix Diaz'ın açıklamalarına göre, Real Madrid, Niko Paz'ı yaz transfer döneminde satın alıp aynı pencere içerisinde başka bir kulübe satamaz. Kurallar gereği, futbolcunun yeni kulübünde tescil edildikten sonra en az 12 hafta geçmesi gerekiyor. Bu da transferin ancak Ocak ayındaki kış transfer piyasası açıldığında gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Bu hukuki engel, Madrid kulübünün planlarını karmaşıklaştırdı. Şu anda takımı yöneten Jose Mourinho'nun elinde Jude Bellingham ve yeni katılan Bernardo Silva gibi güçlü orta saha oyuncuları bulunuyor. Bu şartlar altında Niko Paz'a ilk 11'de yer ve yeterli oyun süresi garanti etmek neredeyse imkansız bir görev.

Mourinho ile görüşme ve futbolcunun geleceği

Haberlere göre Jose Mourinho, Niko Paz ile şahsen görüşerek takımdaki konumu hakkında konuştu. Ancak "Special One", genç futbolcuya Como'da Cesc Fabregas yönetiminde aldığı düzenli oyun süresini vaat edemedi. Üstelik Real Madrid'in Chelsea yıldızı Enzo Fernandez transferi üzerinde çalışması, Paz'ın ilk 11'e girme şansını daha da azaltıyor.

Şu anda Niko Paz'a İngiltere Premier League'den, özellikle Londra ekibi Arsenal'den ciddi ilgi var. Buna rağmen futbolcu İtalya'da kalmayı tercih ediyor. Cesc Fabregas ile yakın bir ilişki kuran oyuncu, onun mentorluğunda gelişmekten memnun. Paz'ın temel hedefi, Como ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndele debut yapmak.

Sonuç olarak Real Madrid, Niko Paz'ın satışından gelecek 50 milyon euro'luk net kâr umudunu en az kışa kadar askıya almak zorunda. Bu süre zarfında futbolcunun piyasa değeri artabilir veya tam tersine düşebilir, bu da kulüp için belirli bir risk oluşturuyor.