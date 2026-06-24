Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'na Katılabilir ve Premier League'e Geçebilir mi?

·53·Spor
Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'na Katılabilir ve Premier League'e Geçebilir mi?

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Lionel Messi, inanılmaz formunu koruyarak taraftarları ve uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. İngiltere milli takımının eski forveti Gabby Agbonlahor'a göre, Arjantinli yıldız sadece üst düzeyde oynamaya devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda 43 yaşında bir sonraki Dünya Kupası'nda da sahaya çıkabilecek. Goal.com'un haberine göre, haber veriliyor.

Agbonlahor, talkSPORT'a verdiği röportajda Messi'nin fenomenal yeteneğine değinerek, eğer İngiltere Premier League'e transfer olursa her takımı şampiyonluk seviyesine taşıyabileceğini vurguladı. Özellikle eski takımı Aston Villa örneği üzerinden Messi faktörünü analiz etti. Sözlerine göre, Lionel Messi kadroya katılırsa, takım Şampiyonlar Ligi'ni bile kazanma potansiyeline sahip olur.

Premier League ve Avrupa Zirveleri

"Eğer Aston Villa, Messi'yi kadrosuna katarsa, takım hem İngiltere Premier League hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olur. Bundan şüphem yok," diyor Agbonlahor. Uzmanın bu cesur yorumları, Messi'nin Kuzey Amerika'da düzenlenen büyük turnuvadaki harika başlangıcının ardından geldi. Hatırlatalım ki, Lionel Messi Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu ve turnuvadaki gol sayısını 18'e çıkararak mutlak rekor sahibi konumunda bulunuyor.

Lionel Messi şu an 39 yaşına girmek üzere olsa da, sahadaki hareketliliği ve oyunu yönetme kabiliyeti azalmadı. Agbonlahor'a göre, birçok kişi bu turnuvayı Messi'nin son büyük turnuvası olarak görse de, aslında 2030'da düzenlenecek olan jübile Dünya Kupası'na da katılabilir.

Taraftar Saygısı ve Tarihi Sonuçlar

Agbonlahor, Katar'daki Dünya Kupası anılarını yad ederek, Messi'nin sahadaki her hareketinin taraftarlar için 90 dakikalık unutulmaz bir konser gibi olduğunu söyledi. Arjantinli taraftarların kaptanlarına olan sonsuz sevgisi ve Messi'nin üst üste altı maçta gol atması, onun hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğunun kanıtıdır.

Şu anda Lionel Messi sadece kulübü için değil, milli takımı için de belirleyici bir figür olmaya devam ediyor. 43 yaşında bile yeşil sahalarda olacağına dair öngörüler, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara neden oluyor. Eğer bu gerçekleşirse, Messi futbol tarihindeki en uzun ve başarılı kariyere sahip oyunculardan biri olarak adını daha da sağlamlaştıracaktır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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