Rio Ferdinand: Ronaldo herkesi bir kez daha susturdu

·1·Spor
Rio Ferdinand: Ronaldo herkesi bir kez daha susturdu

İngiltere milli takımı ve Manchester United eski savunmacısı Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan'a karşı sergilediği performansa ilişkin görüşlerini paylaştı.

Portekiz milli takımı karşılaşmadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. 41 yaşındaki Ronaldo ise Özbekistan ağlarını iki kez sarsayarak duble yaptı.

Ferdinand, eski takım arkadaşının sergilediği üst düzey performansı özellikle takdir etti. Ona göre Ronaldo, kendisine yöneltilen eleştirilere sahadaki oyunu ve golleriyle cevap verdi.

Rio Ferdinand sosyal medya hesabından, «Bunu başardı. Cristiano herkesi susturdu. Bir Dünya Kupası daha, Ronaldo'dan yeni goller daha», şeklinde yazdı.

Ronaldo'nun attığı iki gol, Portekiz'in farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Deneyimli forvet, yaşına rağmen Dünya Kupası'ndaki yüksek skor üretme becerisini sürdürüyor.

İkinci tur sonuçlarına göre Portekiz milli takımı, dört puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Grup aşamasının son maçında Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Özbekistan milli takımı ise aynı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele edecek. «Beyaz Kurtlar» bu maçta grupta üçüncü sıraya yükselmek ve Dünya Kupası'ndaki ilk olumlu sonucunu almak için savaşacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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