Cristiano Ronaldo: İnsanlar beni unutmasın diye geri döndüm

·3·Spor
Cristiano Ronaldo: İnsanlar beni unutmasın diye geri döndüm

Portekiz milli takımının forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci turunda Özbekistan'a karşı oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Portekiz'in 5-0 kazandığı karşılaşmada 41 yaşındaki forvet, iki kez rakip ağları sarsarak takımının farklı galibiyetine büyük katkı sağladı.

Maçtan sonra Ronaldo, kısa ama kendinden emin bir şekilde "Geri döndüm" demişti.

Futbolcunun bu sözleri taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Daha sonra neden böyle söylediğini açıkladı.

Ünlü insider Fabrizio Romano, Ronaldo'nun sözlerini şu şekilde aktardı: "İnsanlar unutmasın diye".

Portekizli yıldız, Özbekistan'a karşı attığı duble ile Dünya Kupaları'ndaki yüksek golcülüğünü bir kez daha kanıtladı. Yaşına rağmen milli takımın temel liderlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun "Geri döndüm" beyanı, eleştirmenlere sahadaki oyunu ve golleriyle cevap vermesi olarak yorumlandı.

İkinci turun ardından Portekiz milli takımı, K Grubu'nda dört puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grup aşamasının son turunda Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

Özbekistan milli takımı ise aynı gün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile üçüncü sıra için mücadele edecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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