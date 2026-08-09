Real Madrid, Macaristan’daki hazırlık maçında Ferencváros’u zor da olsa mağlup etti

Cumartesi günü oynanan hazırlık maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Macaristan temsilcisi Ferencváros’u 2-1 mağlup etti. Madrid ekibi karşılaşma boyunca belirgin bir üstünlük kurmasına rağmen, ev sahibi takımın ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyması mücadelenin son düdüğe kadar heyecanını korumasını sağladı. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma hızlı hücumlarla başladı. İlk dakikalardan itibaren sahada yer alan Arda Güler, 7. dakikada ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak şutu direğin yanından auta çıktı. Dört dakika sonra Endrick yakın mesafeden ağları bulamadı. Ev sahibi ekipte Daniel Arzani de etkili olarak 4. ve 10. dakikalarda tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalıştı ancak bu girişimler Real Madrid kalesi için ciddi bir tehdit oluşturmadı.

İlk yarının ortasına gelindiğinde İspanyol ekibi baskısını sürdürdü. Brahim Díaz 14. dakikada isabetsiz bir şut çekerken, 37. dakikada Ferencváros kalecisi Endrick’in sert vuruşunu başarılı bir şekilde kurtardı. Buna rağmen maçın gol perdesi devrenin son bölümünde açıldı.

İlk yarıdaki gol ve ikinci yarıdaki değişiklikler

ixbt.com ve uluslararası spor yayınlarının aktardığına göre, 41. dakikada köşe vuruşundan gelen topu Alexis Ceria takım arkadaşına aktardı. Mario Rivas ise yakın mesafeden yaptığı isabetli kafa vuruşuyla Real Madrid’i öne geçirdi. Macarlar devre bitmeden skoru eşitlemeye çalıştı. Özellikle 42. dakikada Zente Varga gol atmaya çok yaklaşsa da vuruşu isabetsiz oldu.

İkinci yarının başında her iki teknik direktör de kadroda kapsamlı değişikliklere gitti. Real Madrid’de Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen ve Carlos Espi oyuna dahil oldu. Ferencváros da kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek maçın temposunu değiştirmeye çalıştı.

Macarlar karşılaşmanın son dakikalarına kadar baskıyı artırarak taraftarlara gerçek bir mücadele izlettirdi. Buna rağmen deneyimli Real Madrid futbolcuları üstünlüğünü korudu ve hazırlık maçındaki galibiyeti garantiledi.