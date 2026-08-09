Amazon'un Teksas'taki yeni projesi ABD'nin en büyük çevre kirleticisi olabilir

Amazon'un ABD'nin Teksas eyaletindeki Pecos County'de inşa edilmesi planlanan büyük veri merkezi, ülkedeki en büyük iklim kirletici kaynaklardan biri olabilir. The New York Times'ın yayımladığı bilgilere göre, bu teknoloji kompleksi için tasarlanan özel santral doğal gazla çalışacak ve yılda 33 million ton karbondioksit gazını atmosfere salma iznine sahip olacak. Techcrunch.com bildiriyor .

Bu göstergenin ABD'deki mevcut diğer tüm elektrik santrallerinin emisyon miktarından daha yüksek olması uzmanları endişelendiriyor. Veri merkezlerinin elektrik fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi ve enerji kıtlığı sorunları, kamuoyu ile siyasetçiler arasında ciddi tepkilere yol açıyor. Bu nedenle büyük teknoloji devleri, tesislerine kesintisiz enerji sağlamak için bağımsız üretim kaynakları aramak zorunda kalıyor.

Yapay zekâ ve karbon ayak izindeki artış

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu teknolojilere yönelik talebin artması, Amazon'un karbon emisyonlarını doğrudan etkiledi. Şirketin sunduğu raporlara göre, geçen yıl sera gazı emisyonları %16 arttı. Bu durum, şirketin 2040 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirme yönündeki temel hedefiyle çelişiyor.

Bununla birlikte, yapay zekâ altyapısını çalıştırmak için gereken elektrik enerjisi ihtiyacı benzeri görülmemiş bir hızla artıyor. Bunun sonucunda Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketleri, dev doğal gaz santrallerinin geliştirilmesine aktif olarak yatırım yapıyor. Bu durum, çevresel girişimler ile enerji güvenliğini sağlama arasındaki çelişkileri daha da derinleştiriyor.

Tarafların resmî tutumu

Amazon temsilcileri bu eleştirilere yanıt vererek Teksas'taki yeni veri merkezinin yerel aileler için elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açmayacağını belirtti. Şirket temsilcisinin açıklamasına göre kompleks, tamamen yeni yerinde üretim kapasiteleriyle beslenecek ve bu durum tüketicilere ek bir yük getirmeyecek.

Bununla birlikte şirket temsilcisi, iklim değişikliğiyle mücadeledeki koşulların değiştiğini kabul etti. "Dünya bugün, iklim taahhüdümüzü oluşturduğumuz zamankinden farklı görünüyor; ancak taahhütlerimiz değişmedi", dedi Amazon temsilcisi açıklamasında. Teknoloji devi çevresel hedeflerine bağlılığını vurgulasa da mevcut büyük fosil yakıt projelerinin gelecekteki iklim stratejilerini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.