Fayzullayev: Özbek olduğum ve milli takımda oynadığım için gururluyum

Özbekistan milli takım oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e karşı oynanan maçın ardından görüşlerini paylaştı.

«Beyaz Kurtlar» bu mücadeleyi 0-5 mağlubiyetle tamamladı. Fayzullayev, maçın çok zor geçtiğini ve nihai sonucun oyuncuların beklediği gibi olmadığını belirtti.

«Bugünkü maç çok zor geçti. Skor istediğimiz gibi olmadı. Sahada farklı oynamak istediğimiz için bundan dolayı çok üzgünüz», dedi.

Abbosbek, Portekiz'in bu mücadelede daha üstün olduğunu kabul etti. Ona göre rakibin yüksek seviyesi ve bireysel yetenekleri sahaya yansıdı.

«Dürüst olmak gerekirse, Portekiz bizden daha iyi oynadı ve bunu sahada kanıtladı. Buna rağmen sonuna kadar mücadele ettik», diye vurguladı futbolcu.

Fayzullayev, milli takımdaki mağlubiyet üzerine uzun süre düşünmek için vakitleri olmadığını söyledi. Artık tüm dikkat, grup aşamasının son turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak kritik maça odaklanmalı.

«Çok vaktimiz yok. Bu maçı unutup dikkatimizi Kongo DR maçına vermeliyiz. Çünkü önümüzde çok önemli bir mücadele var», dedi.

Futbolcunun sözlerine göre, Özbekistan'ın hala gruptan çıkma şansı bulunuyor. Bu nedenle Kongo DR maçı turnuvanın en önemli karşılaşması haline geliyor.

«Hala gruptan çıkma şansımız var. Bu, grubun en önemli maçı olacak. Allah'ın izniyle orada galip gelmeliyiz», diye ekledi Fayzullayev.

Abbosbek, Aziz Ganiyev tarafından atılan ancak hakem kararıyla iptal edilen gol hakkında da konuştu. Ona göre, bu gol geçerli sayılsaydı, maçın gidişatı farklı olabilirleydi.

«Ganiyev'in golü geçerli olsaydı, oyun farklı olurdu. Çünkü o gol motivasyonumuzu artırırdı. Ancak hakemler doğru karar verdiyse, onlara bir şikayetim yok», dedi futbolcu.

Fayzullayev, Özbekistan'ın maç boyunca yeterince tehlikeli pozisyon yaratamadığını da kabul etti. Bunun nedeni olarak Portekizli oyuncuların yeteneğini ve rakibin orta saha hattının yüksek seviyesini işaret etti.

«Bugün çok fazla pozisyon yaratamadık. Rakip oyuncuların seviyesi büyük rol oynadı. Dünyanın en güçlü orta saha hatlarından birine sahip olan bir milli takıma karşı oynadık», dedi Abbosbek.

Vurguladığına göre, böylesine güçlü bir rakibe karşı mücadele etmek Özbekistanlı futbolcular için büyük bir deneyim oldu. Ancak artık geriye bakmadan son tura hazırlanmak gerekiyor.

«Bu bizim için büyük bir deneyimdi. Ama bu maç hakkında düşünmeye vakit yok. Şimdi son maça hazırlanıyoruz», dedi.

Fayzullayev, görüşmenin sonunda milli takımın onurunu savunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu özellikle belirtti.

«Bir şeyi söylemek istiyorum: Özbek olduğum ve milli takımın onurunu savunduğum için gururluyum. İster galibiyetle, ister mağlubiyetle bitsin, hepimiz Özbekistan için oynuyoruz», dedi Abbosbek Fayzullayev.

Özbekistan milli takımı şimdi Kongo DR ile oynanacak belirleyici maça hazırlanacak. «Beyaz Kurtlar», bu mücadeleyi kazanarak bir üst tura çıkma şansını korumak için sahaya çıkacak.