Portekiz'den Ağır Yenilgi ve Cannavaro'ya Sert Eleştiriler

Dünya Kupası'ndaki katılımımız, maalesef beklediğimiz gibi başlamadı. Dünya Kupası K Grubu 2. maçında Portekiz Milli Takımı'ndan alınan ağır (0:5) mağlubiyet sadece taraftarları değil, sektör uzmanlarını da derin düşüncelere sevk etti. Üst üste iki mağlubiyetin ardından, İtalyan başantrenör Fabio Cannavaro'nun öğrencileri grup tablosunda son sıraya geriledi. Şimdi temsilcilerimizi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı bir ölüm kalım maçı bekliyor.

Bu sırada Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) Milli Takımlar eski direktörü Azizbek Haydarov maç hakkında oldukça sert ve açık görüşler bildirdi. Eleştirileri sadece futbolcuların yaptığı kaba hatalara değil, aynı zamanda başantrenörün taktiğine ve takıma uygunluğuna da yönelikti.

«Savunmacılarımız topu kapmak yerine fotoğraf çektirmekle meşguldü»

Azizbek Haydarov'a göre, karşılaşmanın kaderini maçın başındaki anlaşılmaz ve bireysel hatalar belirledi. Özellikle ilk ve ikinci gollerin yendiği pozisyonlar, eski yöneticinin sert tepkisine neden oldu:

«Bu maçı kaybettik. Doğrusunu söylemek gerekirse, Fabio Cannavaro'nun neyi hedeflediğini hiç anlamadım. İlk golün yendiği pozisyonda savunmacılarımız savunma yapmak ve topu kapmakla değil, fotoğraf çektirmekle veya başka istedikleri şeylerle meşguldüler. Dünya Kupası'nda böyle goller yemek kesinlikle kabul edilemez.»

Uzman, milli takımın liderlerinden biri olan Abbosbek Fayzullayev'in hareketlerini de sert bir şekilde eleştirdi:

«İkinci pozisyonda ise Abbosbek Fayzullayev toptan kaçtı. Bunu neden yaptığını hiç anlamadım. Bildiğim kadarıyla, şimdiye kadar futbol topuna değdiği için kimse ölmedi. Bu seviyedeki bir turnuvada her pozisyonda sonuna kadar mücadele etmek gerekir.»

Haydarov, Portekiz gibi güçlü rakiplerin bu tür hediyeleri asla affetmeyeceğini belirtti. Hızlı gollerin ardından takım ruhen çöktü ve oyuna geri dönemedi, sonuç olarak kalemizde üç gol daha gördük.

Cannavaro'ya ödenen milyonlar kendini kanıtlıyor mu?

Mağlubiyetin en büyük gölgesi, doğal olarak başantrenör Fabio Cannavaro'nun üzerine düşüyor. Haydarov, pahalı yabancı uzman getirme fikrini açıkça sorguladı ve yerel antrenör seçeneğini öne sürdü:

Psikolojik Çöküş: İlk golden sonra takımda güven kayboldu ve oyunu düzeltmek imkansız hale geldi. Bu seviyede 1. dakikadan son saniyeye kadar maksimum konsantrasyon gerekiyordu.

Mentalite Meselesi: Pahalı bir yabancı antrenör yerine kendi iç ortamımıza, futbolcuların karakterine ve Özbek futbolunu içeriden iyi bilen yerel uzmanlara güvenmek daha faydalı olurdu.

«Doğrusunu söylemek gerekirse, Fabio Cannavaro'nun neden Özbekistan Milli Takımı'na teklif edildiğini hiç anlamıyorum. Ona bu kadar para ödemenin ne anlamı var? Bu miktar karşılığında takım, futbolumuzu, futbolcularımızı ve mentalitemizi iyi bilen kendi uzmanlarımıza teslim edilebilirdi.»

Şimdi ne olacak?

Durum ne kadar ağır olursa olsun, şans henüz tamamen kaybolmadı. Önümüzde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı gruptaki son ve en kritik belirleyici maç bekliyor. Play-off umudunu kaybetmemek için temsilcilerimizin bu maça sadece ve sadece galibiyet için çıkmaları şart.

Taraftarlar olarak hatalardan doğru dersler çıkarılmasını ve gençlerin bir sonraki maçta gerçek karakterlerini göstermelerini bekliyoruz!