HMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilir

HMD şirketi, yapay zekâ özelliklerine sahip HMD Touch AI adlı bütçe dostu akıllı telefonunu uluslararası pazarlara sunmayı planlıyor. ixbt.com verilerine göre bu cihaz ilk olarak Çin pazarında tanıtılmıştı. Şimdi ise küresel satışa sunulması bekleniyor ve bu durum kompakt ve uygun fiyatlı cihazlarla ilgilenen kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden bilgi paylaşan smashx_60’ın aktardıklarına göre yeni telefon, Çin’deki lansmanının ardından Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi Asya ülkelerinin pazarlarına gönderilebilir. Uluslararası sürümün kesin çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik gizli tutuluyor. Ancak cihazın Çin pazarındaki fiyatı 469 yuan, yani yaklaşık 70 ABD doları olarak belirlenmişti.

Benzersiz tasarım ve teknik özellikler

Cihaz, kendine özgü dış görünümüyle öne çıkıyor. HMD Touch AI’ın tasarımı, efsanevi Nokia Lumia akıllı telefonlarının tarzını anımsatıyor. Telefon, kompakt cihazları tercih eden kullanıcılar için uygun bir seçenek olabilecek 3,2 inçlik kullanışlı bir dokunmatik ekranla donatılmış.

Teknik özellikleri açısından cihaz, 4G ağlarını ve Wi-Fi bağlantısını destekliyor. Ayrıca iki SIM kart için yuvalara sahip. 1950 mA·ch kapasiteli batarya, modern USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj ediliyor. Uluslararası sürümde temel renklere ek olarak beyaz ve altın renk seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Yapay zekâ ve ek kolaylıklar

Bu bütçe dostu cihazın en önemli özelliği, yapay zekâ işlevlerinin entegre edilmiş olması. Uluslararası sürümde Taobao AI Big Model Teen Edition sinir ağının kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcılar bu hizmetten herhangi bir aylık ücret ödemeden tamamen ücretsiz yararlanabilecek. Ancak Çin sürümündeki Alipay mobil ödeme ve QR kodlarını okuma işlevleri global sürümde yer almayabilir.

HMD, alıcılara destek olmak amacıyla cihazın kutu içeriğine 8 GB kapasiteli microSD hafıza kartı, özel koruyucu kılıf ve ekran koruyucu film eklemeyi planlıyor. İçeriden bilgi paylaşan smashx_60 daha önce HMD’nin yeni ürünleri, özellikle HMD Icon Flip 1 tuşlu telefonu hakkında da doğru bilgiler verdiği için bu iddialara duyulan güven yüksek.