Arsenal'den bir büyük transfer daha: Bruno Guimarães Topçuların oyuncusu oldu!

Londra temsilcisi Arsenal, yaz transfer dönemindeki bir sonraki ses getiren transferini duyurdu. Brezilya Millî Takımı ve Newcastle'ın yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimarães, kariyerine Topçuların formasını giyerek devam edecek.

Bu duyuru, Arsenal Basın Servisi tarafından X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki resmi hesap üzerinden yapıldı.

Transfer bedeli ve sözleşme detayları

Londra ekibi, Brezilyalı yıldız için ciddi bir bonservis bedeli ödedi. Taraflar arasındaki anlaşmanın detayları şöyle:

Transfer bedeli: 75 milyon sterlin ( 87,75 milyon avro );

Sözleşme süresi: 5 yıl — 2031 yazına kadar geçerli olacak.

Guimarães'in geçen sezonki istatistikleri

28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 2025/2026 sezonunda Newcastle'ın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri oldu:

Premier League: 29 maç, 9 gol ve 5 asist ;

UEFA Şampiyonlar Ligi: 7 maç.

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Bruno Guimarães'in ayrılığı, Newcastle'ın yaz transfer dönemindeki ilk kaybı değil. Kulüp daha önce iki önemli yıldızına daha veda etmek zorunda kalmıştı:

Anthony Gordon — 80 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sandro Tonali — 108 milyon avro karşılığında Tottenham oyuncusu oldu.

Guimarães'in transferi Newcastle'a ciddi bir finansal gelir sağlasa da takım, orta saha ve hücum hattındaki üç önemli liderini kaybetti.

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