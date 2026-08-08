Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildi

·60·Teknoloji
Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildi

Ünlü soğutma sistemleri üreticisi Noctua, bilgisayar kasası pazarındaki ciddi bir soruna dikkat çekerek yüzlerce modeli fiilen ölçtü. ixbt.com verilerine göre inceleme sonucunda birçok üreticinin, resmi web sitelerinde CPU soğutucusu için ayrılan boş alanın ölçülerini yanlış belirttiği ortaya çıktı. Bu durum, kullanıcıların bilgisayar toplama sürecinde ciddi zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Sorunun ortaya çıkma nedenleri

Bilgisayar parçaları satın alırken en önemli hususlardan biri, parçaların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Özellikle büyük kule tipi CPU soğutucusu seçerken yüksekliğinin kasa genişliğiyle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde yan kapak kapanmayabilir veya bileşenler zarar görebilir.

Ancak piyasada bazı kasa üreticilerinin teknik özellikleri sunarken hata yapması veya pazarlama amacıyla rakamları biraz farklı göstermesi yaygın bir durum hâline geldi. Belirtildiğine göre Noctua, tam da bu sorunu çözmek ve alıcılara doğru bilgiler sunmak amacıyla bağımsız bir inceleme gerçekleştirme görevini üstlendi.

İnceleme sonuçları ve tespit edilen hatalar

Daha çok yüksek kaliteli soğutucular ve fanlar üretmesiyle tanınan şirketin uzmanları, piyasadaki en popüler onlarca kasayı fiilen ölçtü. Bunun sonucunda Noctua'nın resmi web sitesinde özel bir uyumluluk bölümü kullanıma sunuldu. Kullanıcılar burada istedikleri marka ve modeli seçerek CPU soğutucusu için gerçekte ne kadar boş alan bulunduğunu görebilir ve bu değerin şirketin kendi ürünleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirebilir.

Şu ana kadar şirket yüzden fazla kasayı ölçtü ve bunların 56'sında teknik özelliklerle ilgili hatalar bulunduğunu tespit etti. En ilginç nokta ise bazı durumlarda farkın 1-2 milimetre değil, tam 5 veya 10 milimetre olmasıydı.

Corsair kasalarındaki olumlu farklar

Özellikle Corsair markasının popüler 5000D, 4000D ve Frame 4000D modelleri test edildiğinde, gerçek boşluklarının ilan edilenden 10 milimetre daha geniş olduğu ortaya çıktı. Örneğin Frame 4000D modeli için değer 170 milimetre yerine tam 180 milimetre olarak ölçüldü.

Bu tür ek milimetreler son kullanıcı için belirleyici olabilir. Örneğin 168 milimetre ölçüsündeki NH-D15 G2 gibi büyük bir soğutucuyu daha yüksek RAM modülleriyle birlikte kullanırken ön fanı biraz yukarı kaldırmak gerekir; böyle bir durumda kasadaki her milimetre önemli bir rol oynar.

NoctuaBilgisayarİşlemciTeknolojiCorsair
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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