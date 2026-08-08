Messi ailesinde büyük yas: Lionel'in babası Jorge Messi hayatını kaybetti

Arjantin ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar menajerliğini yapan Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi Arjantin'in saygın Infobae yayını duyurdu. Jorge Messi'nin uzun süredir ağır bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Jorge Messi, bugün sabah yerel saatle 04.00'te Rosario'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Dünya Kupası'nda hat-trick ve Messi'nin gözyaşları

Turnuva sırasında kaynaklar, Messi'nin ailevi sorunlar nedeniyle ağır bir psikolojik baskı altında oynadığını belirtmişti. Dünya Kupası'nın ilk turunda Cezayir'e karşı oynanan maçta (3-0) Messi hat-trick yaptı ancak karşılaşmanın ardından sahada gözyaşlarını tutamadı.

Futbolcu o dönemde verdiği röportajda, bu duyguların futbolla veya galibiyetle değil, özel hayatındaki zor günlerle bağlantılı olduğunu ima etmişti.

Önemli detay: Şampiyona maçları sırasında Arjantin Milli Takımı'nın tribünlerinde Messi'nin tüm ailesi yer alırken, babası Jorge Messi'nin görünmemesi sağlık durumunun kötüleştiğine dair endişeleri doğrulamıştı.

Léo'nun kariyerindeki en önemli insan

Jorge Messi, Leo için yalnızca destek olan bir baba değil, aynı zamanda tüm profesyonel kariyeri boyunca başlıca danışmanı ve resmi menajeri olarak görev yaptı. Barcelona'daki ilk adımlarından kariyerindeki en büyük sözleşmelere kadar her şey Jorge'nin kontrolü ve katılımıyla gerçekleşti.

Spor camiası ve milyonlarca taraftar, Messi'ye ve ailesine içten taziyelerini iletiyor.