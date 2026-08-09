Boeing uçaklarının gizli çizimleri Darknet'e sızdırıldı

·93·Teknoloji
Boeing uçaklarının gizli çizimleri Darknet'e sızdırıldı

Dünya havacılığının önde gelen üreticilerinden biri olan Boeing'e ait önemli teknik belgeler ve mühendislik çizimleri Darknet'te satışa çıkarıldı. Bu durum yalnızca kurumsal güvenlik için değil, uluslararası ihracat kontrolü açısından da ciddi bir risk oluşturabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, kimliği belirsiz bir hacker toplam boyutu 70 gigabayt olan büyük bir arşivi satışa çıkardı. Belgeler Boeing 737 ve Boeing 787 uçaklarının üretim süreçleriyle doğrudan bağlantılı ve bunlar için 200 bin ABD doları fiyat belirlenmiş. Satıcı ayrıca fiyatı görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Sızdırılan verilerin içeriği ve kaynağı

Uzmanların analizine göre verilerin olası kaynağı, ABD'de faaliyet gösteren ve Japonya merkezli Sekisui Chemical şirketine ait SEKISUI Aerospace olarak gösteriliyor. Şirket, kompozit ve termoplastik malzemelerden havacılık bileşenleri üretiyor ve Boeing programlarının başlıca tedarikçilerinden biri kabul ediliyor.

Satıcı, ele geçirilen arşivin aşağıdaki önemli teknik materyalleri içerdiğini belirtiyor:

  • PDF formatında çalışma çizimleri ve mühendislik STEP dosyaları
  • Üç boyutlu (3D) modeller ile malzeme ve bileşen spesifikasyonları
  • Üretim ekipmanlarına ilişkin bilgiler ve parçaların imalatına yönelik teknolojik süreç açıklamaları
  • Boeing katalog numaraları ile gövde, kanat, güç yapıları ve iç mekân unsurlarına ilişkin belgeler

Güvenlik ve ihracat kontrolü sorunları

Uzmanlar, sunulan veriler arasında ABD'nin ihracat kontrolüne tabi özel işaretlemeler taşıyan belgelerin bulunduğunu özellikle vurguluyor. Bu dosyalar gerçekten özgün ve doğruysa, üçüncü taraflara satılmaları teknik bilgilerin aktarılması ve ihracatına ilişkin katı Amerikan kısıtlamalarının ihlaline yol açabilir.

Bilgi olarak, SEKISUI Aerospace yalnızca Boeing ile sınırlı değil. Şirketin müşterileri ve ortakları arasında Spirit AeroSystems, Triumph Group ile NASA, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi büyük havacılık ve uzay kuruluşları da bulunuyor. Ancak şu ana kadar bu geniş çaplı sızıntının diğer kuruluşlara ait gizli materyalleri etkilediğine dair resmi bir doğrulama yok.

BoeingDarknetSiber GüvenlikHavacılıkSEKISUI Aerospace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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