Japon roketinin uzaydaki kalıntısı son derece net görüntülendi

·85·Teknoloji
Japon roketinin uzaydaki kalıntısı son derece net görüntülendi

Uzay araştırmaları alanında faaliyet gösteren HEO şirketi, Dünya dışındaki nesneleri görüntüleme teknolojisini kullanarak Japon roketinin uzayda mahsur kalan kullanılmış kademesini son derece yüksek çözünürlükte görüntüledi. Yalnızca 12 kilometre mesafeden çekilen bu eşsiz görüntünün netliği piksel başına yaklaşık 5 santimetreydi. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre görüntüleme işlemi, HEO tarafından geliştirilen Non-Earth Imaging teknolojisi temel alınarak gerçekleştirildi. Bu yaklaşım, uyduların, roket kalıntılarının ve diğer uzay nesnelerinin doğrudan yörüngeden yüksek kalitede kaydedilmesini sağlıyor.

Uzay çöplerinin izlenmesi

Uzmanların açıklamasına göre elde edilen görüntü, yalnızca nesnenin dış görünüşünü değil, uzaydaki hareketlerini de değerlendirmeye yardımcı oluyor. Görüntülerde Japonya'nın uzay programına ait H-IIA roketinin yörüngede kalan uzun gövde kademesi net biçimde görülüyor.

Şirket temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu tür büyük nesneler çoğunlukla gradyan yerçekimi stabilizasyonu durumunda olabilir. Dünya'nın çekim kuvvetinin uzay aracının farklı bölümlerini farklı şekilde etkilemesi sonucunda, aracın uzaydaki yönelimi zamanla belirli bir düzende şekilleniyor.

Bilimsel ve pratik önemi

Uzmanlar, mevcut gözlemler sayesinde kullanımdan çıkarılmış roket kademesinin gerçek hareketinin hesaplanan matematiksel modellerle ne ölçüde örtüştüğünü kontrol edebildi. Elde edilen görüntüler, nesnenin dönüşünü ve uzaysal yönelimini değerlendirmeyi, ayrıca durumundaki değişiklikleri düzenli olarak izlemeyi mümkün kılıyor.

Bu tür veriler, uzay çöplerinin kontrolünde ve potansiyel olarak tehlikeli yakınlaşmaların önlenmesinde önemli rol oynuyor. Operatörler, kontrol edilemeyen nesnelerin yörüngede nasıl hareket ettiğini ne kadar doğru anlarsa çalışan uydulara yönelik riskleri öngörmek de o kadar etkili oluyor.

Bu girişim, uzay çöplerinin radarlardaki sıradan bir nokta olarak değil, doğrudan incelenmesi gereken gerçek nesneler olarak izleneceği yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.

Uzay ÇöpleriH-IIA RoketiHEO ŞirketiNon-Earth ImagingUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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