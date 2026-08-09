José Mourinho, Bernardo Silva'nın fiziksel durumunu eleştirdi

·189·Spor
José Mourinho, Bernardo Silva'nın fiziksel durumunu eleştirdi

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımdaki ilk maçına çıkan orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın fiziksel hazırlığı hakkında açıkça görüş bildirdi. Goal.com'un haberine göre deneyimli teknik adam, futbolcunun sezon öncesi kampına düşük fiziksel seviyede katıldığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Budapeşte'de oynanan hazırlık maçında Real Madrid, Ferencváros'u 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma, "Los Blancos" için sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki bir sonraki sınav oldu.

Maç analizi ve teknik direktörün değerlendirmeleri

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mario Rivas skoru açarken, ikinci yarının başında Carlos Espi farkı artırdı. Maçın ardından Real Madrid TV'ye röportaj veren José Mourinho, rakibe teşekkür ederek karşılaşmanın temposunu övdü.

Bununla birlikte Portekizli teknik adam, devre arasının ardından takımın oyununda düzenin bir miktar bozulduğuna dikkat çekti. Mourinho'ya göre Vinícius Júnior ve Bernardo Silva gibi futbolcuların sahada kısa süre kalması ve pozisyon değişiklikleri, takımın kolektif uyumunu etkiledi.

Bernardo Silva'nın durumu ve Mourinho'nun planı

Yaz transfer döneminde Manchester City'den iki yıllık sözleşmeyle transfer edilen Bernardo Silva, maçın odak noktası oldu. Ancak José Mourinho, orta saha oyuncusunun mevcut fiziksel kapasitesinden tamamen memnun olmadığını gizlemedi.

“Zavallı çocuk tatilde dinlenmiş ve fiziksel olarak biraz düşük seviyede gelmiş,” dedi Mourinho. Futbolcunun millî takım formasıyla Dünya Kupası'na katıldığı ve zorlu bir sezon geçirdiği belirtildi.

Teknik direktör, oyuncunun mevcut fiziksel kapasitesini göz önünde bulundurarak onu sahada 10 numara pozisyonuna çektiğini ve birkaç hatta görev yapabildiğini ekledi. Real Madrid, sıradaki maçlarını Deportivo La Coruña ve Schalke'ye karşı oynayacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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