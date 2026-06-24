Ronaldo, Özbekistan Maçı Sonrası Eleştirilere Cevap Verdi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Özbekistan milli takımına karşı alınan farklı (5:0) galibiyetin ardından, Portekiz kaptanı ve maçın kahramanı Cristiano Ronaldo medya mensuplarına röportaj verdi. Karşılaşmada duble yapan efsanevi forvet; Lionel Messi ile rekabet, kamuoyunun yoğun baskısı ve başarısının temel sırrı hakkında açıkça konuştu.

Messi ile düello değil, Kolombiya daha önemli!

Bir gazetecinin, kariyerinin sonuna yaklaşırken Lionel Messi ile beklenen olası büyük karşılaşma (düello) hakkındaki sorusuna Ronaldo oldukça soğukkanlı bir cevap verdi ve tüm dikkatini milli takımın mevcut durumuna odakladı:

«Gruptaki durumumuz ve Kolombiya'ya karşı oynayacağımız zor maç hakkında konuşmak daha önemli. Geçen hafta çok zor ve ağır geçti, kamuoyu bize, bana ve teknik direktöre karşı çok sertti. Eğer hep böyle olacaksa sorun değil, çünkü işler yolunda gitmediğinde bunun olması doğaldır. Ancak takım arkadaşlarımla üst sıralarda ilerliyor olmamız iyi bir durum. Bugün Portekiz beş gol attı, bu kolay değil. Doğrusu, çok mutluyum. Şimdi dinlenip ileriye bakmamız gerekiyor.»

«Cristiano neredeydi?» diyenlere cevap

Turnuvanın başlangıcında Messi, Mbappe ve Haaland gibi diğer dünya yıldızları kendilerini gösterirken, Ronaldo'nun gölgede kaldığına dair yorumlara forvet oyuncusu kendine has bir kararlılıkla yanıt verdi. Çalışkanlığına ve Tanrı'nın adaletine güvendiğini vurguladı:

«Ben her zaman kendimi kanıtlarım, er ya da geç burada olacağım. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyim. Yaptığım işe çok güveniyorum. Kim çalışırsa, Tanrı'nın ona yardım edeceğine inanıyorum. Kariyerim her zaman böyle geçti ve hiçbir şey değişmeyecek.»

Dışarıdaki konuşmaları kontrol edemeyiz

Ronaldo, dışarıdan gelen sürekli baskı ve eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği ve takımın bu durumdan nasıl çıkacağı hakkında konuşurken, ana odağı iç dayanışmaya verdi:

Kontrol alanı: Takım arkadaşları ve ailelerle tek yürek olmak — futbolcuların gerçekten kontrol edebileceği tek şeydir.

Sürekli hedef: Kötü oynandığında veya galibiyet gelmediğinde eleştirilerin yağması doğaldır, özellikle tüm dikkat Cristiano'nun üzerinde olduğunda.

İç kalkan: Ronaldo bu tür baskılara çoktan alıştı ve hiçbir şeye dikkatini dağıtmadan kendi yolunda ilerliyor.

Portekiz milli takımı bu galibiyetin ardından grupta ikinci sıraya yükseldi. Ronaldo ise hala büyük sahnede olduğunu ve en kritik anlarda söz sahibi olabileceğini bir kez daha kanıtladı.