Kolombiya erken play-off bileti aldı: Daniel Munoz takımına galibiyeti getirdi

Kolombiya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında üst üste ikinci galibiyetini alarak play-off turuna erken yükselmeyi başardı. Guadalajara'da oynanan maçta Güney Amerika temsilcisi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kolombiya, Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz'in başaramadığı görevi tamamladı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Karşılaşmanın kaderini İngiliz kulübü Crystal Palace'ın savunmacısı Daniel Munoz belirledi. Maçın 76. dakikasında ağları sarsan oyuncu, turnuvadaki ikinci golünü kaydetti. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet Nestor Lorenzo'nun öğrencilerinin K grubunda altı puanla liderliklerini pekiştirmelerini ve 1/32 final aşamasına yükselmelerini sağladı.

Portekiz'in aşamadığı engel

Grubun favorilerinden biri olarak görülen Portekiz milli takımının, ilk turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak puan kaybettiği hatırlanmalı. Kolombiyalılar ise Afrikalıların sağlam savunmasını aşmayı başardı. Maç boyunca Kolombiya 20 şut çekerek tam bir üstünlük kursa da, Kongolu kaleci Lionel Mpasi, Luis Diaz ve Jhon Arias'ın denemelerini harika kurtarışlarla etkisiz hale getirdi.

Kolombiya henüz ilk yarıda kaleye 15 şut gönderdi ancak gol sevinci ancak ikinci yarının sonlarına doğru geldi. Daniel Munoz'un vuruşu Steve Kapuadi'ye çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Maç sonrası Munoz verdiği röportajda, “Gol atmam beni kahraman yapmaz. Bir takım, bir aile olarak kazandık,” dedi.

Gruptaki durum ve Özbekistan için önemi

Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, rakibin kontra ataklardaki tehlikesini göz önünde bulundurarak temkinli bir taktik seçtiğini söyledi. James Rodriguez'in yerine oyuna giren Juan Quintero, takıma yeni bir enerji kattı ve hücumların organizasyonunda kilit rol oynadı. Kolombiya şimdi son turda grup liderliği için Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti için ise mağlubiyet durumu zorlaştırdı. Şu an bir puanla üçüncü sırada yer alıyorlar. Grubun kaderini belirleyecek bir sonraki maç, Atlanta şehrinde Özbekistan milli takımına karşı oynanacak. Afrikalıların play-off şansını korumak için Özbekistan'ı mağlup etmeleri şart.