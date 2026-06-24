2026 Dünya Kupası: İngiltere – Gana (Maçın Tehlikeli Pozisyonlarını İzleyin)
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2026 Dünya Kupası. 2. Tur
Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere milli takımı, Gana milli takımı ile karşı karşıya geldi.
Sıkıcı geçen bu mücadele 0:0 beraberlikle sonuçlandı. Sonuç olarak İngilizler, 4 puanla grup liderliğini korudu. Gana ise aynı puanla 2. sırada yer alıyor.
2026 Dünya Kupası. 2. Tur
İngiltere – Gana 0:0
Tuchel'in ekibi 3. turda Panama milli takımıyla karşılaşacak. Afrika temsilcisi ise Hırvatistan milli takımıyla hesaplaşacak.
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