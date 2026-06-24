Jude Bellingham: "Maçın adamı ödülünü hak etmedim"

·37·Spor
Jude Bellingham: "Maçın adamı ödülünü hak etmedim"

İngiltere milli takımının genç yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası kapsamındaki Gana maçının (0:0) ardından kendi performansına yönelik özeleştiri yaptı. Real Madrid orta saha oyuncusu, maçın adamı seçilmesine rağmen, bu ödülün rakip takımın savunmacılarından birine verilmesinin daha adil olacağını belirtti. Boston'da oynanan maçta İngilizler, Gana savunmasını aşmakta ciddi zorluklar yaşadı. Goal.com'un haberine göre.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, eski Real Madrid teknik adamı Carlos Queiroz tarafından kurulan disiplinli savunma hattını geçmeyi başaramadı. Bellingham, maç sonrası röportajında kendisine verilen bireysel ödülü reddederek beklenmedik derecede samimi açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu takdiri hak etmediğini düşünüyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bunu hak etmedim. Ödül, çok iyi savunma yapan Gana temsilcilerinden birine verilmeliydi. Oyuna adapte olmak zordu; oy verenlere teşekkür ederim ancak rakipler bugün harika bir iş çıkardı," dedi 22 yaşındaki orta saha oyuncusu.

Tarihi rekor ve "ikinci maç sendromu"

Maç beklenen sonucu vermese de, bu karşılaşma Bellingham için kişisel istatistikler açısından tarihi bir önem taşıdı. 22 yaş 359 günle, İngiltere milli takımı formasıyla 50. maçına çıkan en genç futbolcu oldu. Böylece efsanevi Wayne Rooney tarafından kırılan rekoru yenilemeyi başardı.

Ancak Bellingham, kişisel başarılardan ziyade takım sonucunun daha önemli olduğunu belirtti. Ayrıca İngiltere'nin büyük turnuvalardaki "ikinci maç sendromu" geleneğine de değindi. Bilgi olarak; İngilizler üst üste dört büyük turnuvanın ikinci turunda beraberliklerle ayrılıyor. Bu seri, Euro 2020'deki İskoçya maçından beri devam ediyor.

Maç sırasında tansiyon da yükseldi. Devre arasında Bellingham ile Gana teknik direktörü Carlos Queiroz arasında küçük bir tartışma yaşandı. Queiroz, futbolcunun Jerome Opoku'ya karşı yaptığı sert müdahaleden memnun kalmamıştı. Maçtan sonra teknik adam, bu durumun sadece profesyonel duygular olduğunu ve futbolun "smokinle dans edenler için değil, cesur insanlar için" olduğunu söyledi.

İngiltere milli takımının hücum hattı da bu gece etkisiz kaldı. Takım kaptanı Harry Kane, kaleci Benjamin Asare'yi neredeyse hiç rahatsız edemedi. Özellikle maç sonunda Kane'in boş kaleye gol atamaması, İngilizlerin hücumdaki sorunlarını açıkça ortaya koydu. Artık Tuchel'in öğrencileri, bir üst tur meselesini çözmek için gruptaki son maçta tüm güçlerini ortaya koymak zorunda kalacaklar.

EnglandJude BellinghamWorld CupReal MadridFootball
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kadın Futbolunda Transfer Rekoru: Felicia Schroder Real Madrid'e KatıldıKadın Futbolunda Transfer Rekoru: Felicia Schroder Real Madrid'e KatıldıBugün, 14:35Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»Bugün, 14:18Neymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdiNeymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdiBugün, 13:542026 Dünya Kupası: İngiltere – Gana (Maçın Tehlikeli Pozisyonlarını İzleyin)2026 Dünya Kupası: İngiltere – Gana (Maçın Tehlikeli Pozisyonlarını İzleyin)Bugün, 13:25Ronaldo, Özbekistan Maçı Sonrası Eleştirilere Cevap VerdiRonaldo, Özbekistan Maçı Sonrası Eleştirilere Cevap VerdiBugün, 13:14İngiltere Milli Takımı'nda Durgunluk: Thomas Tuchel Gana Beraberliği Sonrası Eleştirilerin Odağındaİngiltere Milli Takımı'nda Durgunluk: Thomas Tuchel Gana Beraberliği Sonrası Eleştirilerin OdağındaBugün, 13:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor