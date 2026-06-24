Jude Bellingham: "Maçın adamı ödülünü hak etmedim"

İngiltere milli takımının genç yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası kapsamındaki Gana maçının (0:0) ardından kendi performansına yönelik özeleştiri yaptı. Real Madrid orta saha oyuncusu, maçın adamı seçilmesine rağmen, bu ödülün rakip takımın savunmacılarından birine verilmesinin daha adil olacağını belirtti. Boston'da oynanan maçta İngilizler, Gana savunmasını aşmakta ciddi zorluklar yaşadı. Goal.com'un haberine göre.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, eski Real Madrid teknik adamı Carlos Queiroz tarafından kurulan disiplinli savunma hattını geçmeyi başaramadı. Bellingham, maç sonrası röportajında kendisine verilen bireysel ödülü reddederek beklenmedik derecede samimi açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu takdiri hak etmediğini düşünüyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bunu hak etmedim. Ödül, çok iyi savunma yapan Gana temsilcilerinden birine verilmeliydi. Oyuna adapte olmak zordu; oy verenlere teşekkür ederim ancak rakipler bugün harika bir iş çıkardı," dedi 22 yaşındaki orta saha oyuncusu.

Tarihi rekor ve "ikinci maç sendromu"

Maç beklenen sonucu vermese de, bu karşılaşma Bellingham için kişisel istatistikler açısından tarihi bir önem taşıdı. 22 yaş 359 günle, İngiltere milli takımı formasıyla 50. maçına çıkan en genç futbolcu oldu. Böylece efsanevi Wayne Rooney tarafından kırılan rekoru yenilemeyi başardı.

Ancak Bellingham, kişisel başarılardan ziyade takım sonucunun daha önemli olduğunu belirtti. Ayrıca İngiltere'nin büyük turnuvalardaki "ikinci maç sendromu" geleneğine de değindi. Bilgi olarak; İngilizler üst üste dört büyük turnuvanın ikinci turunda beraberliklerle ayrılıyor. Bu seri, Euro 2020'deki İskoçya maçından beri devam ediyor.

Maç sırasında tansiyon da yükseldi. Devre arasında Bellingham ile Gana teknik direktörü Carlos Queiroz arasında küçük bir tartışma yaşandı. Queiroz, futbolcunun Jerome Opoku'ya karşı yaptığı sert müdahaleden memnun kalmamıştı. Maçtan sonra teknik adam, bu durumun sadece profesyonel duygular olduğunu ve futbolun "smokinle dans edenler için değil, cesur insanlar için" olduğunu söyledi.

İngiltere milli takımının hücum hattı da bu gece etkisiz kaldı. Takım kaptanı Harry Kane, kaleci Benjamin Asare'yi neredeyse hiç rahatsız edemedi. Özellikle maç sonunda Kane'in boş kaleye gol atamaması, İngilizlerin hücumdaki sorunlarını açıkça ortaya koydu. Artık Tuchel'in öğrencileri, bir üst tur meselesini çözmek için gruptaki son maçta tüm güçlerini ortaya koymak zorunda kalacaklar.