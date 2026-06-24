Neymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdi

·51·Spor
Neymar geri döndü: Carlo Ancelotti Brezilyalı yıldızın durumu hakkında bilgi verdi

Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, takım kaptanı Neymar'ın sakatlığını tamamen atlattığını ve İskoçya ile oynanacak kritik maçta sahaya çıkmaya hazır olduğunu açıkladı. Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçı öncesinde gelen bu haber, "beş kez şampiyon" taraftarlar için büyük bir sevinç oldu. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Neymar, kalfası kaslarındaki sakatlık nedeniyle Fas ve Haiti milli takımlarına karşı oynanan ilk maçları kaçırmak zorunda kalmıştı. Goal.com'un haberine göre, 34 yaşındaki forvet geçen haftadan beri grup antrenmanlarına tam katılım sağlıyor ve fiziksel durumunu geri kazandı.

Ancelotti'nin güveni ve kadrodaki değişiklikler

İtalyan uzman, Brezilyalı yıldızın şu anki durumundan memnun olduğunu gizlemedi. Carlo Ancelotti basın toplantısında, "Hazır, bu hafta çok iyi çalıştı. Neymar sadece maçın bir bölümünde değil, tam 90 dakika boyunca oynayabilecek kapasitede. Onun geri dönüşü bizim için büyük bir güç çünkü o yüksek becerili ve deneyimli bir oyuncu", dedi.

Neymar'ın dönüşünün Brezilya'nın hücum hattındaki sorunları bir nebze hafifletmesi bekleniyor. Zira Haiti maçında (3:0) dizinden sakatlanan Raphinha, İskoçya maçını kaçıracak. Barcelona forvetinin yokluğunda Ancelotti'nin elinde Ryan, Endrick ve Igor Thiago gibi genç ve yetenekli futbolcular olsa da, Neymar'ın deneyimi belirleyici bir öneme sahip olabilir.

Brezilya milli takımı, İskoçya'yı mağlup etmesi durumunda C grubunda liderliği garantileyecek. Teknik direktör, rakip takımı da överek maçın kolay geçmeyeceğini belirtti. Özellikle İskoçya kadrosundaki Scott McTominay ve John McGinn gibi futbolcuların Brezilya'nın ritmini bozabileceği konusunda uyardı.

İstatistiklere bakıldığında, Brezilya ve İskoçya Dünya Kupası kapsamında şimdiye kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Güney Amerika temsilcisi kazanırken, bir maç beraberlikle sonuçlandı. Neymar ise bu mücadelede Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 8'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

BrezilyaNeymarCarlo AncelottiDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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