Lionel Messi 39 yaşında bile harika fizik durumunu sergiledi

·4·Spor
Lionel Messi 39 yaşında bile harika fizik durumunu sergiledi

Arjantin milli takım kaptanı ve çağımızın en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi, 39 yaşına girmek üzereyken fiziksel durumunun hâlâ üst seviyede olduğunu kanıtladı. Şu an milli takım kampında bulunan efsanevi forvet, sosyal medyada antrenman sürecinden anlar paylaşarak birçok taraftarı hayrete düşürdü. Goal.com haberine göre.

Paylaşılan videoda Lionel Messi'nin barfiks egzersizini mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiği görülüyor. Futbolcunun bisepsleri ve genel vücut yapısı, yaşına rağmen profesyonel sporun en yüksek gereksinimlerini karşıladığını gösteriyor. Goal.com'un haberine göre, bu fiziksel hazırlık, Arjantin milli takımının gelecek büyük turnuvalardaki başarısı için önemli bir temel oluşturuyor.

Sağlıklı yaşam tarzı ve uzun kariyerin sırrı

Genellikle futbolcular 35 yaşından sonra kariyerlerini sonlandırmayı düşünürler, ancak Lionel Messi bu kuralı yıkıyor. Spor salonundaki disiplini ve kendisi üzerindeki çalışması, sadece sahadaki becerilerini değil, aynı zamanda fiziksel gücünü de korumasına yardımcı oluyor. Bu da onun Inter Miami ve Arjantin formasıyla liderlik etmeye devam etmesini sağlıyor.

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, basın toplantısında kaptanın durumu ve takımdaki atmosfer hakkında konuştu. Teknik direktöre göre, takım içindeki dostane ilişkiler ve Messi'nin mutlu olması tüm kadro için bir motivasyon kaynağı. 48 yaşındaki uzman, "Onun her zaman mutlu olmasını istiyoruz. Lionel mutlu olduğunda, tüm takım kendini iyi hisseder" şeklinde belirtti.

Lionel Messi, yakın zamanda Avusturya'ya karşı oynanan maçta iki gol atarak rekorlar serisini zenginleştirmeye devam etti. Her ne kadar maç sırasında penaltıyı değerlendirememiş olsa da, sonradan attığı goller takımının galibiyetini sağladı. Futbolcu ise rekorlardan ve sonuçlardan memnun olduğunu, ancak asıl önemli olanın takım başarısı olduğunu belirtti.

Şu anda Arjantin milli takımı, dünya şampiyonluğunu koruma yolunda ciddi hazırlıklar yapıyor. Messi'nin bu üst düzey spor formu, play-off aşaması öncesinde taraftarları ve teknik heyeti rahatlatıyor. 39 yaşındaki yıldız, dünya futbolunun zirvesinde kalabildiğini pratikte kanıtlamaya devam ediyor.

Lionel MessiArgentinaFutbolAntrenmanLionel Scaloni
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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