Chelsea, Xabi Alonso dönemini büyük bir transferle başlatıyor: Palestra Londra yolunda

Londra ekibi Chelsea, yaz transfer piyasasındaki ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi. Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso liderliğindeki yeni dönem, İtalya Serie A'nın geçen sezonun en iyi savunmacısı seçilen Marco Palestra'nın transferiyle başlıyor. Goal.com'un haberine göre, Londralılar Atalanta ile 47 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. Goal.com haber veriyor.

Bu transfer Chelsea için sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda transfer piyasasındaki rekabette galip gelmek açısından da büyük önem taşıyor. Zira 21 yaşındaki İtalya milli takım oyuncusu için ana aday, ülkenin mevcut şampiyonu Inter'di. Ancak son 24 saat içinde yürütülen yoğun müzakereler sonucunda futbolcu, Stamford Bridge'e taşınmaya karar verdi.

Transfer detayları ve Fabrizio Romano'nun onayı

Ünlü insider Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarında bu anlaşma için geleneksel "Here we go" ifadesini kullandı. Romano'nun bilgisine göre, taraflar arasında sözlü anlaşmaya varıldı; Atalanta 55 milyon euro'dan fazla bir ücret ve futbolcunun bir sonraki satışından belirli bir yüzde pay alacak. Palestra ise Londra kulübüyle uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak.

Marco Palestra, geçen sezonu kiralık olarak Cagliari formasıyla geçirmişti. Orada sergilediği etkileyici performans sayesinde Serie A'nın en iyi savunmacısı olarak tanındı. Sağ kanat bek ve geleneksel kanat bek pozisyonlarında aynı derecede etkili olabilen futbolcunun çok yönlülüğünün, Xabi Alonso'nun taktiği için oldukça uygun olduğu belirtiliyor.

Chelsea kadrosunda büyük değişiklikler bekleniyor

Geçen sezonu İngiltere Premier League 'de 10. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarından uzak kalan Chelsea yönetimi, takımı kökten yenilemeyi hedefliyor. Xabi Alonso'nun kullanımına sadece Palestra'nın değil, diğer yetenekli gençlerin de sunulması bekleniyor. Özellikle kulüp, şu futbolcularla müzakereleri tamamlamak üzere:

Sporting CP'den 40 milyon sterlin karşılığında gelen kanat oyuncusu Geovany Quenda;

Strasbourg orta saha oyuncusu Valentin Barco;

Forvet Emmanuel Emegha.

Aynı zamanda takımda kadro temizliği süreci de devam ediyor. Özellikle sol bek Marc Cucurella, Real Madrid'e satıldı. Bu durum, maaş bütçesini düşürmeye ve yeni transferler için yer açmaya olanak sağladı. Xabi Alonso, ilk sezonu öncesinde takımı tamamen şekillendirmek için birkaç stoper ve forvet daha transfer edilmesini talep etti.

İtalya milli takımında da ilk maçına çıkan Marco Palestra'nın transferi, Chelsea'nin gelecek temelini inşa etme yolunda önemli bir adımdır. Xabi Alonso'nun Leverkusen'deki başarılı deneyiminin ardından, Londra taraftarları yeni teknik direktör ve yeni yeteneklerle takımın eski konumuna dönmesini umuyor.