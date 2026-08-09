Başına koni takan yaramaz kutup ayısı Momota, şakalarıyla interneti fethetti

Japonya’nın Akita prefektörlüğündeki bir akvaryumda yaşayan Momota adlı kutup ayısı yavrusu sosyal medyada ünlendi. Geçen yıl aralık ayında doğan yavrunun oyun oynarken yaptığı şakalar kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Momota, plastik konileri başına kask gibi takıp oynamayı çok seviyor. Onun bu hâlini gösteren videolar kısa sürede internette geniş kitlelere ulaştı.

Özellikle Momota’nın annesinin, yavrusunun başındaki koniyi her seferinde sabırla çıkarması birçok kişiye komik geldi. Kullanıcılar bu manzarayı yaramaz bir çocuk ile annesi arasındaki sıradan bir duruma benzetti.

Yorumlarda “Bütün çocuklar aynı” şeklindeki görüşlere de sıkça rastlanıyor. Momota’nın oyuncu hareketleri onu akvaryumun hakkında en çok konuşulan canlılarından biri hâline getirdi.