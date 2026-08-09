OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor ve kullanıcılara hediyeler dağıtıyor

·86·Teknoloji
OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor ve kullanıcılara hediyeler dağıtıyor

OnePlus şirketi, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarından resmen çekileceğini doğruladı ve bu bölgelerdeki sadık müşterileri için özel bir veda kampanyası başlattı. ixbt.com verilerine göre marka, cihaz sahiplerine 50 watt gücündeki AIRVOOC adlı manyetik kablosuz şarj cihazını ücretsiz olarak sunuyor; ancak hediye sayısı kesin olarak sınırlı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kampanya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa'nın büyük pazarlarını kapsıyor. Bu değerli aksesuarı alabilmek için kullanıcıların şirketin bölgesel web sitesi üzerinden Oppo bildirimlerine abone olması ve OnePlus hesaplarını Oppo hesaplarına bağlaması gerekiyor.

Sınırlı kontenjan ve koşullar

Belirtildiğine göre Avrupa'daki dört ülkenin tamamı için yalnızca 5600 adet AIRVOOC 50W şarj cihazı ayrılmış durumda. Her pazar için özel bir kontenjan belirlenmemiş; hediyeler tüm katılımcılara yalnızca başvuru sırasına göre dağıtılacak. Bu nedenle stoktaki tüm cihazlar dağıtıldığında kampanya planlanandan önce sona erecek.

Kampanyanın temel koşullarından biri olan OnePlus ve Oppo hesaplarını birbirine bağlama şartı sembolik bir anlam taşıyor. Uzmanlara göre bu yolla OnePlus kullanıcıları fiilen Oppo ekosistemine geçmeye davet ediliyor ve iki marka arasındaki entegrasyon daha da güçleniyor.

Ek avantajlar ve gelecek

Ücretsiz şarj cihazlarının yanı sıra kampanyaya katılan kullanıcılara Oppo ürünlerinde ek indirimler sunulacağı da vaat ediliyor. Ancak bu indirimli kampanyalara akıllı telefonların dahil edilmemesi dikkat çekiyor.

OnePlus'ın Batı pazarlarındaki faaliyetlerini kademeli olarak azaltması, teknoloji pazarında önemli değişiklikler yaşandığına işaret ediyor. Bu veda kampanyası, şirketin ürünlerini yıllarca destekleyen Avrupalı müşterilere yönelik özel bir teşekkür işareti olarak hatırlanacak.

OnePlusOppoAIRVOOCAvrupaAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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