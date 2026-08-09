Neymar Messi ile yeniden bir araya gelecek mi? Yeni adres belli oldu...

Brezilya futbolunun yıldızı Neymar’ın Santos’taki ikinci dönemi 2026 sonunda sona erebilir, ancak profesyonel kariyerinin burada bitmeyeceği belirtiliyor. Yeni haberlere göre 34 yaşındaki forvet için en muhtemel sonraki adres, Lionel Messi’nin forma giydiği Inter Miami.

Bu senaryo gerçekleşirse futbolseverlerin yıllardır beklediği buluşma yeniden gerçeğe dönüşebilir: Neymar ve Messi aynı kulübün formasını tekrar giyebilir. Ancak bu kez Miami’de onları başka bir Brezilyalı yıldız da bekliyor.

Neymar, Ocak 2027’de Miami’ye gidebilir

LIBERTA DEPRE adlı X hesabında paylaşılan bilgilere göre Neymar, Ocak 2027’den itibaren kariyerine Inter Miami’de devam etme seçeneğini değerlendiriyor.

Haberde Amerikan kulübü, Neymar’ın kariyerinin son dönemini geçirmesi için en uygun seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Bunun için sözleşme açısından da uygun bir durum ortaya çıkabilir. Santos, Ocak 2026’da Neymar’la yaptığı anlaşmayı 2026 sezonunun sonuna kadar uzattığını resmen duyurdu. Dolayısıyla mevcut anlaşma değişmezse futbolcu yeni yıldan sonra serbest oyuncu statüsüne geçebilir.

Bununla birlikte Inter Miami veya Santos, Neymar’ın 2027’deki transferiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle haberi şimdilik transfer piyasasındaki olası bir senaryo olarak değerlendirmek doğru olur.

Messi, Miami’de Neymar’ı bekleyebilir

Neymar için Inter Miami seçeneğinin en büyük cazibesi Lionel Messi.

Arjantinli yıldızın yakın geleceği ise şimdiden netleşti: Inter Miami, Messi’nin sözleşmesini 2028 MLS sezonunun sonuna kadar uzattı.

Dolayısıyla Neymar gerçekten Ocak 2027’de Miami’ye gelirse, ikilinin aynı takımda oynaması için gerekli şartlar oluşmuş olacak.

İki futbolcu daha önce 2013-2017 yılları arasında Barcelona’da birlikte oynayarak Luis Suárez’le birlikte ünlü MSN hücum üçlüsünü oluşturmuştu. Neymar ve Messi daha sonra PSG’de de aynı takımda forma giydi.

Bu nedenle ikilinin Miami’de olası buluşması, sıradan bir transferden çok daha büyük ve nostaljik bir olaya dönüşebilir.

Casemiro da Inter Miami’de

Miami’deki Brezilyalı futbolcuların sayısı da arttı.

Inter Miami, 2026 yazında Casemiro’yu serbest oyuncu olarak resmen kadrosuna kattı. Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan orta saha oyuncusuyla 2027 MLS Sprint Sezonu’nun sonuna kadar sözleşme imzalandı ve anlaşmayı Haziran 2029’a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Böylece Neymar gelirse Miami’de yalnızca Messi’yle değil, Brezilya Milli Takımı’ndan uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşı Casemiro’yla da yeniden buluşabilir.

Luis Suárez de şu anda Inter Miami forması giyiyor. Uruguaylı forvetin mevcut sözleşmesi 2026 MLS sezonunun sonuna kadar geçerli.

Bu nedenle 2027’de tam MSN üçlüsü Messi, Suárez ve Neymar’ın yeniden bir araya gelmesi için Suárez’in geleceği konusunda da yeni bir anlaşma gerekebilir.

Bu fikir daha önce de Neymar’ın aklındaydı

Inter Miami seçeneği ilk kez gündeme gelmiyor.

Neymar daha önce Messi ve Suárez’le yeniden aynı takımda oynama isteğini gizlememişti. 2025’in başında Miami’ye olası transferiyle ilgili haberler artmış, futbolcunun kendisi de eski Barcelona takım arkadaşlarıyla yeniden buluşma ihtimaline olumlu yaklaşmıştı.

O dönemdeki en büyük engeller Neymar’ın sözleşme durumu ve MLS’teki mali kısıtlamalardı.

2027’nin başına gelindiğinde durum Neymar için çok daha uygun hale gelebilir: Neymar’ın Santos’la mevcut sözleşmesi 2026 sonunda bitecek, Messi ise Miami’yle uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olacak.

Santos’taki hikâye de sona mı yaklaşıyor?

Neymar, 2025’te Avrupa macerasının ardından çocukluk kulübü Santos’a dönmüştü.

2026’nın başında sözleşmesini bir sezon daha uzattığında Neymar, “Santos benim yerim, burada kendimi evimde gibi hissediyorum” demişti.

Ancak futbolcunun kariyeri son dönemine yaklaşıyor. Neymar, temmuz ayında Brezilya Milli Takımı’ndaki döneminin sona erdiğini bir kez daha doğruladı. Yıldız futbolcu, milli takımdaki zamanının artık geride kaldığını söyledi.

Bu açıdan MLS seçeneği mantıklı görünüyor: farklı bir futbol ortamı, Miami’deki tanıdık oyuncular ve büyük ticari pazar, Neymar’ın kariyerindeki son büyük projeye dönüşebilir.

Kariyerinin son kulübü olacak mı?

Kaynak, Neymar’ın profesyonel futboldaki son kulübünün Inter Miami olabileceğini de öne sürüyor.

Şimdilik bunu kesin bir gerçek olarak söylemek için erken. Ancak birçok detay aynı noktada birleşiyor: Neymar’ın Santos’la sözleşmesi yıl sonunda bitecek, Messi 2028’e kadar Miami’de kalacak ve Casemiro takıma çoktan katıldı.

Bu nedenle Ocak 2027, Neymar’ın kariyerinde yeni bir büyük dönüm noktası olabilir.

Transfer gerçekleşirse soru artık Neymar’ın Amerika’ya gidip gitmeyeceğiyle ilgili olmayacak, farklı şekilde sorulacak: Messi ve Neymar, futbol tarihindeki en ünlü ortaklıklardan birine Miami’de son kez mi nokta koyacak?

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