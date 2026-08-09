Messi'siz kalan Miami'de drama: «Monterrey» 90+7. dakikada galibiyeti kaptı!

·80·Spor
Messi'siz kalan Miami'de drama: «Monterrey» 90+7. dakikada galibiyeti kaptı!

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'deki «Nu Stadium»da oynanan Leagues Cup maçında ev sahibi ekip, Meksika'nın «Monterrey» takımına 1-2 mağlup oldu.

Guillermo Hoyos'un öğrencileri bu karşılaşmayı takım kaptanı ve başlıca lideri Lionel Messiolmadan oynamak zorunda kaldı.

Gerilime sahne olan maç ve 90+7. dakikadaki belirleyici gol

Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça iyi başladı. 32. dakikada Rodrigo De Paul rakip fileleri havalandırarak Miami ekibini öne geçirdi.

Ancak ikinci yarıda «Monterrey» oyuncuları gerçek bir irade ve karakter ortaya koydu:

  • 47. dakikada Hugo Cuypers hızlı bir gol atarak skoru eşitledi (1-1).

  • Hakemin uzattığı 90+7. dakikada ise Diego Rossi konuk ekibin galibiyet golünü atarak maça son noktayı koydu — 1-2.

Aile acısı ve liderin yokluğu

«Inter Miami» için bu maç psikolojik açıdan oldukça zorlu geçti. Takımın efsanesi ve lideri Lionel Messi babası, 68 yaşındaki Jorge Messi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle kulüp tesislerinden geçici olarak ayrılmıştı.

Arjantinli yıldızın yokluğu, ev sahibi ekibin hücumdaki oyununu ve karşılaşmanın son dakikalarındaki disiplinini doğrudan etkiledi.

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Lionel MessiInter MiamiMonterreyMiamiRodrigo De Paul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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