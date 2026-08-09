Michael Carrick, PSG maçının ardından: “Takım sezona tamamen hazır”

·51·Spor
Michael Carrick, PSG maçının ardından: “Takım sezona tamamen hazır”

Manchester United” teknik direktörü Michael Carrick, Fransa’nın PSG ekibine karşı oynanan hazırlık maçının ardından görüşlerini paylaştı. Tempolu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Manchester United Teknik Direktörü, takımın sezon öncesi hazırlık sürecine ve maçın önemli noktalarına özellikle değindi.

“Oyuncularımın sahada çözümleri kendilerinin bulması önemli”

Michael Carrick, “Manchester United”ın resmi internet sitesine verdiği röportajda maçtan ve hazırlık sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bu maç için belirlediğimiz hedeflere tamamen ulaştık. Bazen durumdan çıkış yolunu ve sorunları çözme seçeneklerini oyuncuların kendilerinin bulması çok önemli. Buna ihtiyaç olmasa bile onlara her zaman hazır cevaplar sunmak istemiyoruz. Bu, futbolcuları yeni sezona mental ve taktik açıdan hazırlıyor.

Başkalarının her zaman göremediği, ancak teknik ekip olarak bizi çok memnun eden pek çok olumlu nokta vardı ve bu, gelecek için iyi bir işaret.”, dedi teknik adam.

İskandinavya kampı ve taraftarların enerjisi

Manchester United Teknik Direktörü, sezon arasındaki İskandinavya turu ve taraftarlarla kurulan iletişim hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulundu:

  • Disiplin ve tempo: Kamp boyunca takım, maç temposunu kademeli ve sistemli bir şekilde artırdı.

  • Taraftarlarla iletişim: “Genellikle deplasmanlar yalnızca otel ile stadyum arasında geçer. Ancak bu kez biraz gezdik ve taraftarlarla sohbet ettik. Yılın bu döneminde bu çok önemli, çünkü onların enerjisini ve tutkularını hissediyorsunuz. Biz, tam da onlara mutluluk yaşatmak için çalışıyoruz. Önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik ve umarım taraftarlar maçtan keyif almıştır.”

Yeni sezonun başlamasına az kaldı

Hatırlanacağı üzere, İngiltere Premier League’in 2026/2027 sezonunun ilk haftasında “Manchester United” 22 Ağustos’ta Hull City ile karşılaşacak.

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Michael CarrickManchester UnitedPSG
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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