Michael Carrick, PSG maçının ardından: “Takım sezona tamamen hazır”

“Manchester United” teknik direktörü Michael Carrick, Fransa’nın PSG ekibine karşı oynanan hazırlık maçının ardından görüşlerini paylaştı. Tempolu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Manchester United Teknik Direktörü, takımın sezon öncesi hazırlık sürecine ve maçın önemli noktalarına özellikle değindi.

Michael Carrick, “Manchester United”ın resmi internet sitesine verdiği röportajda maçtan ve hazırlık sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bu maç için belirlediğimiz hedeflere tamamen ulaştık. Bazen durumdan çıkış yolunu ve sorunları çözme seçeneklerini oyuncuların kendilerinin bulması çok önemli. Buna ihtiyaç olmasa bile onlara her zaman hazır cevaplar sunmak istemiyoruz. Bu, futbolcuları yeni sezona mental ve taktik açıdan hazırlıyor.

Başkalarının her zaman göremediği, ancak teknik ekip olarak bizi çok memnun eden pek çok olumlu nokta vardı ve bu, gelecek için iyi bir işaret.”, dedi teknik adam.