Thomas Tuchel, Harry Kane'in Kötü Performansı Hakkında: Messi ve Mbappe de Aynı Durumda

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası kapsamında Gana ile oynanan etkisiz beraberliğin ardından takım kaptanı Harry Kane'i savundu. Foxborough'da oynanan maçta İngilizler topa sahip olma oranında büyük bir üstünlük (yüzde 80) kurmalarına rağmen rakip savunmayı aşamadılar. Kane, bu karşılaşmada kariyerinin en düşük istatistiklerinden birini kaydetti. Goal.com haber veriyor.

Opta istatistiklerine göre, Bayern Münih forveti Gana maçının 90 dakikası boyunca topa sadece 19 kez dokundu. Bu, Harry Kane'in büyük turnuvalarda tam oynadığı maçlar arasındaki en düşük rakamdır. Buna rağmen Thomas Tuchel, basın toplantısında forvete olan güveninin tam olduğunu ve ona bağımlı olmanın doğal bir durum olduğunu vurguladı.

Yıldızlara Bağımlılık ve Taktiksel Zorluklar

"Arjantin Milli Takımı Lionel Messi'ye veya Fransa Kylian Mbappe'nin hizmetlerine aşırı bağımlı değil mi? Bu sadece futbolun bir parçası. Onlar dünya çapında oyuncular ve genellikle görevlerini yerine getirirler. Biz Harry'ye güveniyoruz çünkü sorumluluk almayı seviyor ve bunu üstleniyor", şeklinde aktarıyor ixbt.com yayını.

Teknik direktörün açıklamasına göre, Carlos Queiroz tarafından kurulan Gana Milli Takımı'nın sıkı savunması Kane'e boş alan bırakmadı. Tuchel, saha ortasındaki daralma ve rakibin "otobüsü çekme" tarzındaki savunması nedeniyle forvetin topla daha az buluştuğunu belirtti. Maç sonunda Kane'in gol atmak için tek bir net fırsatı olsa da topu dışarıya attı.

Yedek Forvetler Neden Oyuna Girmedi?

İngiltere Milli Takımı gol atmakta zorlandığı sırada, taraftarlar ve uzmanlar arasında Kane'in taze kan olarak Ivan Toney veya Ollie Watkins ile değiştirilmesi gerektiği fikirleri ortaya çıktı. Ancak Alman teknik adam bu öneriyi kesin bir dille reddetti. Tuchel, skor 0-0 iken ana golcüyü oyundan almanın mantıksız olduğunu belirtti.

"Oyun tıkandığında ve skor 0-0 iken Harry Kane'i değiştirmek mi? Hayır, bu imkansız", şeklinde kısa bir cevap verdi teknik direktör. Bukayo Saka ve Marcus Rashford yedek kulübesinden oyuna girmiş olsa da, saf forvetler maç sonuna kadar beklemek zorunda kaldı.

İngiltere Milli Takımı'nın bir sonraki rakibi Panama olacak. Thomas Tuchel, bu maçta kadroda rotasyon yapılıp yapılmayacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Şu an için takım kaptanı etrafındaki eleştiriler devam ediyor, ancak teknik direktörün pozisyonu değişmiyor: Kane, takımın değişmez lideri ve ana silahı olarak görülüyor.