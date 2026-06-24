Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki Açıklamalarıyla Dalga Geçti

·93·Spor
Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki Açıklamalarıyla Dalga Geçti

Futbol dünyasının iki efsanevi ismi arasındaki gizli rekabet yeni bir boyuta taşındı. İsveç futbolunun gururu Zlatan Ibrahimovic, Portekiz milli takımının forveti Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası kapsamındaki davranışlarına ve açıklamalarına sert tepki gösterdi. Olaylar, Portekiz'in Özbekistan karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından alevlendi. Goal.com'un haberine göre,

Dünya Kupası "K" grubu kapsamında oynanan Portekiz - Özbekistan maçında 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle takımının 5-0'lık galibiyetine büyük katkı sağladı. Maç sonrasında kameraların karşısına geçen Ronaldo, yüksek sesle "Geri döndüm!" diye bağırdı. Bu durum, turnuvanın ilk turunda Kongo DR ile berabere kaldıktan sonra eleştirilerin hedefi olan forvetin kendine has bir cevabıydı.

Ancak, Fox Sports stüdyolarında uzman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'nun bu hareketini kinaye ile karşıladı. Ibrahimovic'e göre, bu seviyedeki bir futbolcu için basit bir gol atmayı büyük bir şova dönüştürmeye gerek yoktu. Goal.com'un haberine göre, İsveçli eski forvet, Ronaldo'nun "geri dönüş" sözlerini mantıksız buluyor.

Ibrahimovic'in sert tepkisi:

"Bu sadece gol atılması gereken bir maçtı. Portekiz'in çok gol atması gereken bir mücadeleydi. Onun sözlerine gelince, ben onun hiçbir yere gitmediğini düşünüyordum. Neden 'geri döndüm' dediğini anlamıyorum", diyerek kendine has sarkazmıyla belirtti.

Özbekistan ile oynanan maçta Ronaldo, 6. dakikada Joao Cancelo'nun pasıyla skoru açtı, 39. dakikada ise Bruno Fernandes'in pasını gole çevirdi. Bu gollerle birlikte, Dünya Kupaları tarihinde altı farklı turnuvada gol atan tek futbolcu oldu. Bu konuda, Arjantinli yıldız 2010 turnuvasında gol atamadığı için baş rakibi Lionel Messi'yi de geride bıraktı.

Ayrıca Ronaldo, 41 yaşında gol atarak Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu. Bu alandaki mutlak rekor, 1994 yılında 42 yaşında gol atan Kamerunlu Roger Milla'ya ait. Ronaldo altı turnuvada gol atmış olsa da, toplam gol sayısında hala Messi'nin gerisinde kalıyor; Arjantinlinin 18, Portekizlinin ise 10 golü bulunuyor.

Maç sonrası gazeteciler Ronaldo'ya, play-off aşamasında Lionel Messi ve Arjantin ile karşılaşma ihtimalini sordular. Ronaldo röportajında, "Buna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ama bu harika bir olay olurdu. Şu an en önemlisi bugünkü galibiyetti ve bunu başardık", dedi.

Şu anda Portekiz milli takımı play-off biletini neredeyse garantilemiş durumda. Özbekistan milli takımı için ise bu mağlubiyet gruptan çıkma şanslarını zorlaştırdı, ancak Ronaldo'nun tarihi başarısı ve Ibrahimovic'in ona verdiği tepki dünya spor basınının odak noktası olmaya devam ediyor.

Cristiano RonaldoZlatan IbrahimovicDünya KupasıPortekizÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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