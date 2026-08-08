Kindle Scribe Colorsoft: renkli ekranlı cihazın sunduğu olanaklar

ixbt.com'a göre yeni Kindle Scribe Colorsoft e-kitap okuyucu ve dijital not defteri, iki aylık testlerin ardından kendine özgü bir kitleye hitap eden bir cihaz olduğunu gösterdi. Çekici ve hafif görünümüne rağmen bu cihaz, yüksek fiyatı ve büyük boyutları nedeniyle sıradan kullanıcılar için günlük bir gereksinime dönüşemiyor. Buna karşın renkli ekranlı ve kâğıda yazma olanağı sunan bir cihazı uzun süredir bekleyen kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek olabilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cihazın başlangıç fiyatı 630 ABD doları ve siyah ile mor (Fig) renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Yalnızca 400 gram ağırlığındaki cihazın 11 inçlik ekranı, standart bir kâğıt sayfasının boyutlarına yaklaşıyor. İnce gövde tasarımı etkileyici olsa da büyük boyutları, cihazı tek elle rahatça tutmayı mümkün kılmıyor. Test sonuçlarına göre kullanım için en uygun ortamlar, yatakta dizlerin üzerinde oturmak veya cihazı masanın üzerine koymak.

Taşınabilirlik ve kullanım ortamı

E-kitap okuyucular genellikle kompakt yapılarıyla öne çıkar ve çantada taşınmaları kolaydır. Ancak Kindle Scribe Colorsoft'un boyutları nedeniyle cihazı her zaman yanınızda taşımak mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, sık sık not alan yazarlar veya araştırmacılar için cihazı iş çantasına koyarak ofise ya da kafeye götürmek mantıklıdır. Yolda veya doktor muayenehanesinde sıra beklerken kullanmanın pek rahat olmadığı belirtiliyor.

Büyütülmüş ekran; yazmak, eskiz çizmek ve diyagramlar oluşturmak için daha fazla alan sunuyor. Ayrıca PDF belgelerini okumak da çok daha kolaylaşıyor. Bununla birlikte ekran büyüdükçe, geleneksel küçük Kindle cihazlarının sunduğu rahatlık hissi bir miktar kaybolabiliyor. Daha büyük ekran, tablo ve harita içeren kitapları okumayı kolaylaştırıyor.

Renkli ekran ve dijital günlükler

Cihaz, günlük, haftalık ve aylık planlayıcılar için hazır şablonlarla birlikte geliyor; bu da renkli bir dijital günlük tutmayı kolaylaştırıyor. Kitap okuduktan hemen sonra dijital not defterine geçerek okuma sonuçlarını kaydetmenin oldukça etkili bir çözüm olduğu görülüyor. Cihazla birlikte gelen Kindle Scribe Pen, manyetik olarak yan tarafa tutunuyor, elde rahatça tutuluyor ve farklı eylemlere atanacak şekilde programlanabiliyor. Silgisi akıcı çalışıyor ve neredeyse hiç gecikme olmadan tepki veriyor.

Uzmanlara göre renkli ekran ilgi çekici bir özellik olsa da renkler sıradan tabletlerdeki kadar canlı değil; daha çok yumuşak tonlu işaretleme kalemlerini andırıyor. Bu durum not almak için büyük bir sorun oluşturmuyor, ancak çizgi romanların ve diğer görsel içeriklerin orijinal renkleri kadar zengin görünmeyeceği anlamına geliyor.