Özbekistan'da saatte 450 km hızla uçan drone yakalayıcı geliştirildi (video)

Özbekistanlı genç mühendisler, havadaki tehlikeli insansız hava araçlarına karşı tasarlanan yeni bir geliştirmeyi tanıttı. «Geleceğin mühendisleri» projesi kapsamında sergilenen «Shunqor-88» drone yakalayıcı cihazı, hızı ve özellikle üretim maliyetiyle ilgi çekiyor.

Proje sunumunda verilen bilgilere göre cihaz, saatte 450 km'ye kadar hızla hareket edebilecek ve birkaç kilometre mesafedeki tehlikeli dronlara karşı kullanılabilecek. Ancak en büyük merak başka bir rakamda: Geliştiriciler cihazı, geleneksel hava savunma araçlarına kıyasla çok daha ucuz bir çözüm olarak sunuyor.

Genç mühendisler nasıl bir çözüm önerdi?

Geliştirme, Bilolkhon İsmailov ve ekibi tarafından hava güvenliğini sağlamaya yönelik bir mühendislik projesi olarak tanıtıldı.

Sunumdaki bilgilere göre «Shunqor-88»:

— saatte 450 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor;

— 8–10 km mesafedeki tehlikeli dronlara karşı kullanılmak üzere tasarlanıyor;

— havadaki küçük hedeflere karşı nispeten ucuz bir araç olarak geliştiriliyor.

Bu göstergeler şimdilik yalnızca proje geliştiricilerinin sunduğu özelliklerden ibaret. Açık resmî kaynaklarda cihazın bağımsız test sonuçlarına veya seri üretime geçtiğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

En büyük fark fiyatta

Proje sunumunda, geleneksel bir hava savunma füzesinin kullanım maliyetinin bazı durumlarda 2–5 milyon dolara ulaşabileceği vurgulandı.

«Shunqor-88» için tahmin edilen üretim maliyeti ise 20–50 bin dolar aralığında değerlendiriliyor.

Elbette hava savunma füzeleri tür, görev ve yetenek bakımından birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu nedenle söz konusu rakamları tüm hava savunma sistemleriyle doğrudan ve evrensel biçimde karşılaştırmak doğru olmaz.

Bununla birlikte projenin temel fikri açık: Nispeten ucuz bir dronu imha etmek için on ya da yüzlerce kat daha pahalı bir araç kullanmak yerine daha ucuz, özel bir platform geliştirmek.

Bu tür teknolojilere ilgi neden artıyor?

Son yıllarda insansız hava aracı teknolojisi büyük bir hızla gelişti. Ucuz ve küçük dronları tespit etmek ve bunlara karşı etkili, ekonomik açıdan uygun çözümler bulmak mühendisliğin ayrı bir alanı hâline geliyor.

«Geleceğin mühendisleri» festivalinin resmî programında da dronlar, uzaktan kumandalı platformlar, otonom sistemler ve havacılık teknolojileri öncelikli alanlar arasında yer alıyor. 2026 festivali 28–30 Nisan tarihlerinde düzenlendi ve mühendislik geliştirmeleri için özel bir sergi organize edildi.

Ayrıca TATU'nun resmî kanalı, festivalde Biloliddin İsmailov liderliğindeki «FastDrones» ekibinin uluslararası drone yarışı müsabakasında birinci olduğunu bildirdi.

Prototipten pratik sisteme daha uzun bir yol var

«Shunqor-88» gibi geliştirmelerin gerçek değeri yalnızca sunumdaki teknik rakamlarla değil, sonraki testlerle belirlenecek.

Bir mühendislik prototipinin pratikte kullanılacak bir ürüne dönüşmesi için güvenlik, kararlılık, güvenilirlik ve farklı koşullardaki sonuçların test edilmesi gerekiyor. Ancak bundan sonra gerçek ekonomik verimliliği değerlendirilebilir.

Bu nedenle şu aşamada «Shunqor-88»i hazır bir hava savunma sistemi olarak değil, genç Özbek mühendislerin önerdiği gelecek vadeden bir konsept olarak değerlendirmek daha doğru olur.

Açıklanan göstergeler sonraki testlerde doğrulanır ve proje geliştirilirse, en büyük avantajı ekonomik verimliliği olabilir.

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