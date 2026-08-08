X platformu içerik üreticileri için gelir paylaşımı sistemini değiştiriyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı, blog yazarları ve influencer’lar için tasarlanan gelir paylaşımı programında köklü bir reform yapacağını duyurdu. Bu değişiklik, platformda telif hakkı bulunmayan ve toplu hâlde kopyalanan içeriklerin çoğalmasına karşı mücadele etmeyi ve özgün içeriği teşvik etmeyi amaçlaması açısından önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’a göre şirket, mevcut Revenue Sharing programını kapatarak yerine yeni Original Content Rewards sistemini getiriyor. Yeni kurallara göre X platformu yeni katılımcıları kabul etmeyi derhâl durduracak. Mevcut katılımcılar, bu yılın 7 Eylül tarihine kadar eski sistem kapsamında gelir elde etmeyi sürdürecek.

Yeni programa geçiş koşulları

8 Eylül 2024’ten itibaren mevcut katılımcıların yeni programa katılmak için yeniden başvuru yapması gerekecek. Bununla birlikte katılımcılar için önceki bazı şartlar korunacak. Özellikle X platformunun Premium abonelik türlerinden birine sahip olmaları, ayrıca 500 doğrulanmış takipçiye ve son 90 gün içinde doğrulanmış kullanıcılardan 500.000 Home Timeline gösterimine sahip olmaları gerekecek.

Ancak asıl değişiklik, içeriğin özgünlüğüne yönelik katı şartlarda ortaya çıkıyor. Bundan böyle özgün haberler, analizler, kişinin kendi hazırladığı fotoğraf ve videoların yanı sıra içerik üreticisi tarafından hazırlanan memler ve grafikler de gerçekten özgün içerik olarak değerlendirilecek. Yorumlar ve değerlendirmeler de dikkate alınacak, ancak başkalarının içeriklerinden yararlanıldığında önemli ölçüde özgün değer katılması gerekecek.

Hangi gönderiler ödüllendirilmeyecek?

Başka hesaplardan yalnızca kopyalanan gönderiler

Başkasının sayfasından indirilip yeniden yüklenen videolar

Anlamlı değişiklik yapılmadan paylaşılan repost’lar

X platformunun daha önce de gelir paylaşımı programını düzenlemeye çalıştığını hatırlatalım. Örneğin nisan ayında agregatörlerin ve tık tuzağı hesaplarının ödemeleri azaltılmış, ancak bunun geniş çaplı tepkilere yol açmasının ardından Elon Musk bazı değişiklikleri geri almıştı.

X temsilcisi Allegra Jakchianın belirttiğine göre eski program, teşvik mekanizmaları arasındaki dengeyi kaybetmişti. Ona göre içerik üreticileri maksimum kazanç elde etmenin peşine düşmek yerine platforma tamamen yeni bir değer katmaya odaklanmalı. Şirket, gelecekte algoritmaları geliştirmeye ve şartların seviyesini kademeli olarak yükseltmeye devam etmeyi planlıyor.