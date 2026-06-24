Jude Bellingham, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşü ve Yeni Transferler Hakkında Konuştu

·89·Spor
Jude Bellingham, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşü ve Yeni Transferler Hakkında Konuştu

Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, takımın yeni teknik direktörü olarak Jose Mourinho'nun atanması ve kulübün yaz transfer piyasasındaki hareketliliği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı formasıyla mücadele eden genç yıldız, kulüpteki değişiklikleri olumlu değerlendirdi. Goal.com haberine göre.

İngiltere'nin Gana karşısında aldığı golsüz beraberliğin (0:0) ardından Bellingham, gazetecilerle yaptığı röportajda Madrid'deki geleceğine değindi. Goal.com'un haberine göre futbolcu, "The Special One" lakaplı teknik adamın Santiago Bernabéu'ya dönmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu gizlemedi.

"Mourinho üst düzey bir uzman. Atanmasından dolayı çok mutluyum", diye belirtti 22 yaşındaki orta saha oyuncusu. Edinilen bilgilere göre, Jose Mourinho'ya Madrid kulübünde transferler konusunda geniş yetkiler verildi ve kendisi şimdiden kadroyu güçlendirmeye başladı.

Yeni Transferler ve Deneyimli Oyuncular

Real Madrid, bu yaz transfer döneminde uzun vadeli gençleştirme projesinden biraz uzaklaşarak daha çok deneyimli ve oturmuş yıldızları kadrosuna katmaya odaklanıyor. Kulüp şimdiden bir dizi sansasyonel anlaşmaya imza attı.

  • Marc Cucurella (defans);
  • Bernardo Silva (orta saha);
  • Ibrahima Konate (defans).
Bellingham'ın sözlerine göre, yeni gelen futbolcular takım soyunma odasındaki atmosferi ve rekabeti önemli ölçüde değiştirecek. "Harika transferler yaptık. Birçok kaliteli ve deneyimli oyuncu geldi. Onlarla birlikte çalışacağım için mutluyum. Şu an tüm odağım İngiltere milli takımında ancak kulüpteki gelişmeleri takip ediyorum", diyor futbolcu.

Dünya Kupası'ndaki maç hakkında konuşan Bellingham, Gana ile oynanan mücadelede "Maçın Adamı" seçilmesine rağmen, bu ödülün rakip defans oyuncularından birine verilmesinin daha adil olacağını söyledi. Kendi oyunundan tamamen memnun kalmadığını ve rakibin sağlam savunmasını aşmanın zor olduğunu itiraf etti.

Ayrıca görüşme sırasında takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye de kısaca değinen İngiliz yıldız, Fransız forvetin turnuvadaki formunu "mükemmel" olarak tanımladı. Mourinho'nun gelişi ve yeni yıldızlarla güçlenen Real Madrid'in önümüzdeki sezon sadece İspanya'da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de ana favori olması bekleniyor.

Real MadridJose MourinhoJude BellinghamTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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