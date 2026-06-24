Ganiyev'in "şaheser" golü ve VAR hayal kırıklığı — gerçekte ne oldu? (video)

ABD'nin Houston şehrinde oynanan Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki mücadelede, taraftarlarımızı heyecanlandıran ancak sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir pozisyon yaşandı. Orta saha oyuncumuz Azizjon Ganiyev'in Portekiz kalesine attığı muhteşem gol, VAR (video yardımcı hakem) müdahalesi sonrası iptal edildi.

Peki, o anlarda gerçekte ne yaşandı ve hakemlerin kararı ne kadar doğruydu? Uzman görüşleriyle birlikte analiz ediyoruz.

Diogo Costa'yı çaresiz bırakan "füze" vuruş

Karşılaşma milli takımımız için şanssız başladı: Portekizliler hızlı gollerle öne geçti. Önce Cristiano Ronaldo Dünya Kupası hesabını açarken, kısa süre sonra Nuno Mendes bir serbest vuruşu gole çevirdi.

Böylesine zor bir durumda Azizjon Ganiyev gerçek bir cesaret örneği gösterdi. Rakip ceza sahası yakınından kalenin üst köşesini (dokzanı) hedef aldı. Portekiz'in ünlü kalecisi Diogo Costa, bu güçlü "füze" vuruşu karşısında tamamen çaresiz kaldı. Uygulama açısından bu gol, turnuvanın en güzel pozisyonlarından biri olmayı hak ediyordu.

VAR sevincimizi nasıl çaldı?

Maalesef, Özbek taraftarların sevinci uzun sürmedi. Orta hakem VAR sistemine başvurdu ve gollü atak başlamadan önce bir kural ihlali olduğunu tespit etti.

Öğrenildiğine göre, atağın başlangıcında Abbosbek Fayzullayev, Portekizli yıldız Joao Cancelo'dan topu almadan önce rakibin ayağına vurmuş, ardından topa dokunmuş. Futbol kurallarına göre bu bir faul olarak kabul edilir.

Messi'nin golüyle karşılaştırma: Fark nedir?

Futbol kamuoyu bu pozisyonu, yakın zamanda oynanan Arjantin ve Avusturya maçındaki meşhur tartışmalı pozisyonla karşılaştırdı. O zamanlar Lionel Messi'nin attığı golden önce Alexis Mac Allister, Avusturyalı Xaver Schlager'e karşı çok sert oynamıştı ancak hakemler golü geçerli saymıştı.

Neden Messi'ninki gol oldu da Ganiyev'inki iptal edildi? Bu soruya ünlü eski hakem Mark Clattenburg şu açıklamayı yaptı:

«Messi'nin yer aldığı pozisyonda faulden sonra gol olana kadar sahada daha birçok şey yaşandı, atak uzamıştı. Özbekistan pozisyonunda ise olay doğrudan ceza sahası kenarında gerçekleşti. Vuruş gerçekten harikaydı ancak bu net bir faul. Kural ihlali golden birkaç saniye önce olduğu için Portekiz savunması yeniden pozisyon almaya vakit bulamadı».

İngiliz eski futbolcu ve ünlü yorumcu Owen Hargreaves de hakemlerin kararını tamamen destekledi:

«Burada tartışmaya gerek yok, net bir faul. Fayzullayev topa değil, doğrudan futbolcunun kendisine karşı oynadı. VAR için bu çok kolay ve adil bir karardı».

Acı olsa da kabul etmek gerekir ki: Azizjon'un şaheser golü kural ihlali nedeniyle iptal edildi. Ancak bu tür güçlü vuruşlar ve sahadaki hırs, milli takımımızın gelecekte büyük sahnelerde söz sahibi olacağının habercisidir!