Joe Biden’ın durumu ağır: Oğlu ayrıntıları açıkladı

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’ın prostat kanseri ilerleyerek kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine de yayıldı. Oğlu Hunter Biden, BBC’ye verdiği röportajda hastalığın babasına şiddetli ağrı verdiğini ve onu güçsüz bıraktığını söyledi.

Hunter Biden, babasının sağlığı hakkında konuşurken onun hastalıkla mücadelesine tanık olmanın aile için çok zor olduğunu belirtti.

“Kanser yayıldı; metastazlar kemiklerine ve daha başka bölgelere sıçradı. Bu çok acı verici ve birçok açıdan güçten düşürücü,” dedi.

83 yaşındaki Joe Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak görev yaptı. Yaşı ve sağlığı, başkanlığı döneminde de birçok kez gündeme geldi.

Biden, prostat kanserine yakalandığını 2025 yılının mayıs ayında, Beyaz Saray’dan ayrılmasından yaklaşık dört ay sonra açıklamıştı. O sırada hastalığın kemiklerine çoktan yayıldığı belirlenmişti.

O zamandan beri eski başkan tedavisine devam ediyor. Biden, 2026 yılının temmuz ayında kanser tedavisi sürecinin “çok iyi ilerlediğini” belirtmişti.

Hunter Biden ise babasının mevcut durumu hakkında konuşurken onun nadiren şikâyet ettiğini söyledi.

“Bunu izlemek çok üzücü. Babamın mevcut sağlığı hakkında söyleyebileceğim tek şey, daha fazla şikâyet etmesini dilemem. Çünkü durumu iyi değil,” dedi.