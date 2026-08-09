Joe Biden’ın durumu ağır: Oğlu ayrıntıları açıkladı

·2·Dünya
Joe Biden’ın durumu ağır: Oğlu ayrıntıları açıkladı

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’ın prostat kanseri ilerleyerek kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine de yayıldı. Oğlu Hunter Biden, BBC’ye verdiği röportajda hastalığın babasına şiddetli ağrı verdiğini ve onu güçsüz bıraktığını söyledi.

Hunter Biden, babasının sağlığı hakkında konuşurken onun hastalıkla mücadelesine tanık olmanın aile için çok zor olduğunu belirtti.

“Kanser yayıldı; metastazlar kemiklerine ve daha başka bölgelere sıçradı. Bu çok acı verici ve birçok açıdan güçten düşürücü,” dedi.

83 yaşındaki Joe Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak görev yaptı. Yaşı ve sağlığı, başkanlığı döneminde de birçok kez gündeme geldi.

Biden, prostat kanserine yakalandığını 2025 yılının mayıs ayında, Beyaz Saray’dan ayrılmasından yaklaşık dört ay sonra açıklamıştı. O sırada hastalığın kemiklerine çoktan yayıldığı belirlenmişti.

O zamandan beri eski başkan tedavisine devam ediyor. Biden, 2026 yılının temmuz ayında kanser tedavisi sürecinin “çok iyi ilerlediğini” belirtmişti.

Hunter Biden ise babasının mevcut durumu hakkında konuşurken onun nadiren şikâyet ettiğini söyledi.

“Bunu izlemek çok üzücü. Babamın mevcut sağlığı hakkında söyleyebileceğim tek şey, daha fazla şikâyet etmesini dilemem. Çünkü durumu iyi değil,” dedi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Savaştan kurtarılan aslan ağır bir hastalıkla mücadele ediyorSavaştan kurtarılan aslan ağır bir hastalıkla mücadele ediyorBugün, 13:13Muhammed Salah'a Türkiye'den alışılmadık bir hediye verildiMuhammed Salah'a Türkiye'den alışılmadık bir hediye verildiBugün, 13:07Patriot füzeleri ve Trump'ın şartı: Ukrayna ile yeni anlaşmanın ayrıntılarıPatriot füzeleri ve Trump'ın şartı: Ukrayna ile yeni anlaşmanın ayrıntılarıBugün, 13:00Yeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıYeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıBugün, 12:55Ölümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorÖlümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorBugün, 12:46Uçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıUçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıBugün, 12:46
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti