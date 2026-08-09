Arsenal, Vinícius transferinden vazgeçip Marcus Rashford’u kadrosuna katabilir

·57·Spor
Arsenal, Vinícius transferinden vazgeçip Marcus Rashford’u kadrosuna katabilir

İngiltere’nin Arsenal kulübü, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirme planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior’u Londra ekibine getirmeye çalışmıştı; ancak Brezilyalı futbolcunun kulübüyle Haziran 2032’ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamasının ardından bu transfer gerçekleşmedi. Haberi Goal.com veriyor .

Goal.com’un haberine göre, sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıklardan yararlanmaya çalışan Topçular artık diğer seçenekleri değerlendiriyor. Mikel Arteta’nın hücum oyuncusunu takıma kazandırmak için bizzat girişimde bulunmasına rağmen transferin suya düşmesi, Premier Lig şampiyonluğunu korumaya hazırlanan kadroda bir boşluk oluşturdu.

Marcus Rashford için yeni fırsat

Vinícius Júnior seçeneğinin kapanmasının ardından Arsenal’in eski kaptanı William Gallas, kulübe Manchester United forveti Marcus Rashford’u transfer etmesini tavsiye etti. İngiliz futbolcunun Barcelona’daki kiralık dönemi sona ererken geleceği belirsizliğini koruyor.

William Gallas, iPredicta’ya verdiği röportajda Marcus Rashford’un Arsenal hücumu için mükemmel bir seçenek olacağını söyledi. Ona göre forvet geçen sezonu iyi geçirdi ve Manchester United’dan ayrılmak istiyor; aksi hâlde Katalan kulübüne kiralık olarak gitmezdi.

Transfer bedeli ve şartlar

Manchester United yönetiminin futbolcuyu yaklaşık 40 milyon sterlin karşılığında satmaya hazır olduğu bildiriliyor. Ancak İngiliz kulübü, transferdeki başlıca rakipleri Manchester City veya Liverpool’a oyuncuyu satmama konusunda kararlı.

Marcus Rashford’un geçtiğimiz sezonu İspanya’da geçirdiği biliniyor. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kiralık döneminin ardından futbolcunun kulüpte kalmayacağını doğrulasa da profesyonel ve kişisel özelliklerini övdü.

Gallas’a göre 28 yaşındaki futbolcu, Britanya’daki başka bir üst düzey kulüple uzun vadeli sözleşme imzalamaya çalışacak. Mevcut durumda Arsenal, böylesine deneyimli ve üst düzey bir futbolcuyu kadrosuna katarak birçok kulvarda mücadele etmek için yeterli derinliğe sahip olabilir.

ArsenalMarcus RashfordVinícius JúniorMikel ArtetaManchester United
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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