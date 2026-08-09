Hansi Flick, Ferran Torres’in transferi hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Barcelona’nın başantrenörü Hansi Flick, takımın forveti Ferran Torres’in geleceği ve Paris Saint-Germain’e transfer olma ihtimali hakkındaki haberlere açıklık getirdi. Goal.com’un aktardığına göre Alman teknik adam, şu anda sezon öncesi hazırlıklara ve kadrodaki mevcut oyuncularla çalışmaya odaklandığını vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

26 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi son yılına giriyor. Basında yer alan haberlere göre Torres, Fransa’nın dev kulübüne katılma isteğini dile getirdi ve kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Buna rağmen yönetim, mali durumu iyileştirmek ve kadroyu dengelemek amacıyla gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.

Flick ve Ronald Araújo’nun Liverpool’a transferi

Udine’deki sezon öncesi maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hansi Flick, oyuncunun tatiline ve sözleşme görüşmelerine saygı duyduğunu belirtti. Flick, “Oyuncuların tatiline saygı duyuyorum ve ek bir bilgim yok” diyerek kısa bir yanıt verdi.

Basın toplantısında savunma oyuncusu Ronald Araújo’nun geleceği de gündemin merkezindeydi. Uruguaylı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Liverpool’a transfer olmaya yakın olduğu bildiriliyor. Flick, savunmacının fiziksel durumunu ve hızını övdü ve onun yeni bir mücadele aradığını göz ardı etmedi.

Transfer piyasasındaki durum ve gelecek planları

Alman teknik adam, takımı güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini, ancak transfer piyasasında aceleci davranmamanın önemli olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre bu sezonki sezon öncesi hazırlıklar, uluslararası görevler nedeniyle normalden farklı ilerliyor.

Flick, “Takımı geliştirmek ve ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları kadromuza katmak hakkında her zaman konuşuyoruz, ancak piyasada temkinli olmalıyız” dedi. Ayrıca takımın uluslararası araya kadar yüzde 100 kapasiteyle mücadele edemeyeceğini ve mevcut kadroyla çalışmayı sürdüreceklerini ekledi.