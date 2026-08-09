Samsung Galaxy Z Fold 8 dayanıklılık testini geçti

·303·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 dayanıklılık testini geçti

Zamanımızın en gelişmiş katlanabilir telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Z Fold 8, ünlü blog yazarı JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen zorlu dayanıklılık testlerini başarıyla geçti. Ixbt.com'a göre, son derece ince gövdesine ve karmaşık yapısına rağmen amiral gemisi, fiziksel etkilere karşı yüksek dayanıklılık göstererek uzmanları şaşırttı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere toz ve kum parçacıkları, katlanabilir cihazlar için her zaman önemli bir sorun olmuştur. Yeni model IP48 standardında su korumasına sahip olsa da küçük parçacıklara karşı tamamen yalıtılmış değil. Test sırasında cihazın menteşe mekanizmasına özel olarak bol miktarda kum döküldü. Ancak beklenmedik şekilde mekanizma arızalanmadı ve görevini yerine getirmeye devam etti.

Dayanıklılık ve zayıf noktalar

Test, cihazın dahili esnek AMOLED ekranının en hassas bölüm olmaya devam ettiğini doğruladı. Ekranın yüzeyi, normal camlara kıyasla daha kolay çizilen yumuşak bir plastik kaplamayla korunuyor. Ekranın altındaki yeni Flex Titanium katmanları yapının genel sertliğini önemli ölçüde artırsa da yüzeyi mekanik hasarlardan tamamen koruyamıyor.

Testin en heyecan verici anı, katlanabilir akıllı telefonu ters yönde bükme girişimi oldu. Görünüşe göre açık durumdaki gövdenin kalınlığı yalnızca 4,5 milimetre olmasına rağmen blog yazarı telefonu el gücüyle ters yönde bükmeye çalıştığında gövde belirgin biçimde deforme oldu, ancak tamamen kırılmadı.

Bu testin sonuçları, Samsung'un katlanabilir teknolojilerinin ilk nesil cihazlara kıyasla ne kadar ilerlediğini açıkça gösterdi. Galaxy Z Fold 8, kum girmesi ve ciddi mekanik baskı da dahil olmak üzere dış etkilere karşı giderek daha dayanıklı hale geliyor.

Buna rağmen cihazın bazı zayıf noktaları varlığını sürdürüyor. Özellikle dahili ekranın kolay çizilmesi ve küçük kum parçacıklarına karşı tam koruma bulunmaması, gelecekteki nesiller üzerinde hâlâ çalışılması gerektiğini gösteriyor. Yine de elde edilen sonuçlar, modern teknolojilerin ince bir gövdede bile yüksek dayanıklılık sağlayabildiğini kanıtladı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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