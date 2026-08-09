TrashBench'in yaratıcısı ZimaCube 2 ağ depolama cihazından oyun bilgisayarı yaptı

TrashBench YouTube kanalının yaratıcısı, sıradan bir ağ depolama cihazından (NAS) tam teşekküllü bir oyun bilgisayarı toplamayı başardı ve bununla birlikte kendine özgü bir rekor kırdı. Ixbt.com'un yazdığına göre, sıra dışı deneyleriyle tanınan bloger bu kez modern donanımları beklenmedik bir şekilde birleştirmeye karar verdi. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Projenin ana unsuru olarak, bu yılın ilkbaharında piyasaya çıkan yeni ZimaCube 2 cihazı seçildi. Bu NAS, kompakt yapısı ve özellikleriyle dikkat çekse de oyunlar için tasarlanmamıştı; nispeten eski bir mobil Core i5-1235U işlemciyle donatılmış ve harici ekran kartı kullanımı hiç düşünülmemişti.

Teknik özellikler ve bağlantı süreci

Cihazın en önemli avantajı, sistem kartında boş bir PCIe 4.0 x16 yuvasının bulunmasıydı. Deneyimli bloger, tam da bu arayüzü kullanarak NAS sistemine harici bir ekran kartı bağlamayı başardı. Kasanın içinde bileşenler için alan son derece sınırlı olduğundan GeForce RTX 5060 ekran kartı kasanın dışına yerleştirildi.

Uzmanlar, teorik olarak burada daha güçlü bir ekran kartının da kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak çok güçlü olmayan Core i5-1235U işlemcinin, orta sınıf modern 3D ekran kartlarında bile temel bir sınırlama oluşturarak darboğaza yol açacağını unutmamak gerekiyor.

Elde edilen sonuçlar ve rekor

Buna rağmen gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklentilerin de üzerine çıktı. Harici ekran kartı sayesinde sistemin grafik performansı, işlemcinin entegre grafik çekirdeğine kıyasla birkaç kat arttı; bazı testlerde artış neredeyse on kata ulaştı.

Özellikle popüler Time Spy benchmark testinde, bu işlemciyle donatılmış sistemler arasında tamamen yeni bir rekor kırıldı. Bu deney, kompakt ağ cihazlarının doğru yaklaşım ve ek donanımlarla ciddi bir hesaplama platformuna dönüştürülebileceğini uygulamalı olarak gösterdi.