Nadir altın langurlar yeniden vahşi doğaya bırakıldı

·5·Dünya
Nadir altın langurlar yeniden vahşi doğaya bırakıldı

Hindistan’ın Assam eyaletinde, nadir altın langurların yasa dışı yollarla taşınmasıyla ilgili bir olay ortaya çıkarıldı. Özel operasyon sonucunda vahşi doğadan yakalanan sekiz langur tespit edildi ve bunlardan yedisi daha sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Operasyon 19–20 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İlgili kurumlar, Hindistan Yaban Hayatı Girişimi (WTI) tarafından toplanan bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Şüpheli tüccarlar Assam’daki 27 numaralı ulusal kara yolu boyunca yakalandı.

İnceleme sırasında sekiz altın langurun vahşi doğadan yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlendi. Hayvanlar dar kafeslerde ve çuvallarda taşınmıştı. Ne yazık ki langurlardan biri yolculuk sırasında öldü.

Hayatta kalan yedi langur, aralarında bir yavrunun da bulunduğu şekilde Assam Orman Dairesi’ne teslim edildi. IFAW ve WTI uzmanları, hayvanların veteriner kontrolü ve iyileşme sürecine katkı sağladı.

Langurların sağlığına kavuşmasının ve doğal yaşamlarına dönmeye hazır hâle gelmesinin ardından, 25 Haziran’da Assam’daki Sikxna Cxvlao Millî Parkı’na bırakıldılar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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