Vinícius Júnior, Real Madrid ile sözleşmesini uzattı

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Vinícius Júnior, Real Madrid ile sözleşmesini uzattı

Madrid'in Real kulübü taraftarları için uzun süredir beklenen önemli gelişme gerçekleşti. Brezilyalı yıldız futbolcu Vinícius Júnior, geleceğini kraliyet kulübüne bağlayarak takımla Haziran 2032'ye kadar geçerli olacak yeni ve kapsamlı bir sözleşme imzaladı. Bu adım, futbolcuyla ilgili aylardır süren transfer söylentilerine ve spekülasyonlara son verdi. Bu haberi Goal.com veriyor .

Goal.com'un haberine göre Brezilyalı kanat oyuncusuna İngiltere Premier Lig'inden, özellikle de Arsenal'den ciddi ilgi vardı. Londra ekibi onu İngiltere'nin en yüksek maaş alan futbolcusu yapmaya hazır olduğunu belirtmesine rağmen futbolcu kariyerine İspanya'nın başkentinde devam etmeyi tercih etti. Bu karar, Madrid kulübünün önümüzdeki yıllardaki istikrarını güvence altına alma yolunda atılan temel adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Mevcut sezon öncesi hazırlıklar ve Mourinho'nun görüşleri

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, Ferencváros karşısında oynanan ve 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçının ardından bu sözleşmenin önemini özellikle vurguladı. Portekizli teknik adam, futbolcunun takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Mourinho'ya göre sözleşmenin yenilenmesi yalnızca futbolcunun kendisi için değil, tüm takım için de büyük bir mutluluk kaynağı. Teknik adam, sözleşme uzatımının kulübün istikrarını sağlamada öncelikli önem taşıdığını belirtti.

Futbolcuların fiziksel durumu ve gelecek planları

Sözleşme haberlerinin gölgesinde Vinícius Júnior, Budapeşte'deki karşılaşmada ikinci yarıda yedek kulübesinden oyuna girdi. Ancak Mourinho, futbolcunun yaz Dünya Kupası'nın ardından mevcut fiziksel durumunu değerlendirirken taraftarlardan aceleci sonuçlara varmamalarını istedi.

“Vini çok az antrenman yaptı. Ondan daha bugün topu alıp 50 metre koşmasını ve gol atmasını beklemiyordum; çünkü bacaklarında hâlâ yorgunluk var,” diye açıklama yaptı teknik direktör maç sonrası basın toplantısında. Futbolcunun gelecek haftadan itibaren daha iyi bir fiziksel forma kavuşacağına inandığını belirtti.

Bernardo Silva'nın ilk maçı

Bu hazırlık maçı, bir başka tanınmış yeni futbolcunun ilk maçına çıkmasıyla da akıllarda kaldı. Ancak Mourinho, Bernardo Silva'nın fiziksel durumunu da son derece açık sözlülükle değerlendirdi ve oyuncunun tatil sonrasında henüz tamamen toparlanamadığını söyledi.

Teknik direktöre göre Bernardo, tatil sırasında zihinsel olarak tamamen dinlendiği ve fiziksel çalışmalardan uzak kaldığı için şu anda kondisyon seviyesi biraz düşük. Buna rağmen Portekizli orta saha oyuncusunun takımın merkezinde veya daha gerideki bir pozisyonda pas dağıtımı ve oyunun geliştirilmesi açısından büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Vinícius JúniorReal MadridArsenalJosé MourinhoBernardo Silva
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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