Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, inanılmaz kariyerini daha da uzatmak niyetinde olduğunu belirtti. Şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen efsanevi forvet, 2030'daki jübile turnuvasında sahaya çıkma ihtimalini bile reddetmedi. Goal.com'un haberine göre, haber veriyor.

39 yaşına gelmesine rağmen Lionel Messi hala yüksek bir form seviyesini koruyor. Bu turnuvada Cezayir ve Avusturya kalelerine toplam beş gol atarak Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Messi, Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu geride bırakarak gol sayısını 18'e çıkardı. Bu istatistik, onun sadece yeteneğini değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca istikrarlı bir performans sergileyebildiğini de kanıtlıyor.

Gazetecilerin 2030 Dünya Kupası hakkındaki sorularını yanıtlayan Inter Miami yıldızı, şu an için sadece bugünü yaşadığını vurguladı. Lionel Messi, "Dürüst olmak gerekirse, bunu henüz düşünmüyorum. Biraz uzak görünebilir ancak her günün kıymetini biliyorum ve tüm dikkatimi şu anki sürece vermiş durumdayım" şeklinde açıkladı. Buna rağmen, fiziksel durumu elverirse takımına yardım etmeye devam edeceğini onayladı.

Rekorlar ve Fiziksel Hazırlık

Lionel Messi, Avusturya maçında attığı iki golle tarihi bir başarıya imza atmasının yanı sıra, turnuvanın açılış maçında hat-trick yaparak tarihe geçti. Böylece Dünya Kupaları tarihinde bir maçta üç gol atan en yaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Avusturya maçında penaltıyı gole çeviremese de, forvet oyuncusu durumu soğukkanlılıkla karşıladı ve nihai sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Birçok futbolcu 30 yaşından sonra emekliliği düşünürken, Messi antrenman disipliniyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son zamanlarda antrenman tesislerinde barfiks çektiği videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durum, onun 43 yaşında bile profesyonel düzeyde futbol oynayabileceğine olan güveni artırıyor. Uzmanlar, bu kadar uzun süre yüksek seviyede kalmasını, katı bir rejim ve spora olan sonsuz aşkıyla açıklıyor.

Futbol dünyasının temsilcileri, Messi'nin geleceği hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor. Örneğin, İngiltere milli takımının eski oyuncusu Gabby Agbonlahor, Messi'nin 2030 Dünya Kupası'nda oynayacağına inanıyor. Hatta Arjantinli yıldızın Premier League'e, özellikle de Aston Villa'ya transfer olup kulübü Avrupa'nın zirvesine taşıyabileceğine dair şakacı ama ilgi çekici fikirler dile getirdi.

Şu an için Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla 2026 şampiyonluk unvanını korumak için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Eğer 2030 turnuvasına da katılırsa, bu futbol tarihinde tamamen eşi benzeri görülmemiş bir olay haline gelecek. Özbekistanlı futbolseverler için de Messi'nin her maçı büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor, çünkü o sadece sonuçla değil, estetik zevk veren oyunuyla da büyülemeyi sürdürüyor.