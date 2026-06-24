Kuznetsov Özbekistan'ın Oyununu Eleştirdi ve Ronaldo Hakkında Konuştu

·11·Spor
Kuznetsov Özbekistan'ın Oyununu Eleştirdi ve Ronaldo Hakkında Konuştu

CSKA Moskova'nın eski futbolcusu Dmitriy Kuznetsov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı ve Portekiz ile oynanan maç hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Özbekistan, grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e 0-5 mağlup olmuştu. Kuznetsov, bu maçta "Beyaz Kurtlar"ın olumlu bir sonuç alma şansının çok düşük olduğunu belirtti.

"Gerçekten de Portekiz maçında Özbekistan'ın şansı neredeyse yoktu. Elbette bir standart pozisyon veya beklenmedik bir gol olabilirdi, ancak bu kez böyle bir durum yaşanmadı," dedi uzman.

Kuznetsov'a göre Portekiz, ilk turdaki beklenmedik beraberliğin ardından Özbekistan'a karşı özel bir motivasyon ve disiplinle sahaya çıktı.

"Portekizliler gol atmaları ve kazanmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü ilk turdaki beraberlik, planlarında olmayan beklenmedik bir sonuçtu," diye vurguladı Kuznetsov.

Eski futbolcu, bunun Özbekistan için ilk Dünya Kupası katılımı olduğunu ve takım üyelerinin çoğunun bu seviyede yeterli deneyime sahip olmadığını belirtti.

Sadece Eldor Shomurodov ve Abdukodir Husanov'u uluslararası düzeyde nispeten daha deneyimli oyuncular olarak nitelendirdi. Ancak Husanov'un da Portekiz golleriyle sonuçlanan bazı pozisyonlarda hatalar yaptığını söyledi.

"Sonuç bu yüzden böyle oldu. Özbekistanlı futbolcular birçok pozisyonda rakibe yetişemediler ve hücuma çıkarken güvensiz hareket ettiler," dedi Kuznetsov.

Uzman, Özbekistan milli takımının teknik direktörlüğüne Fabio Cannavaro'yu getirme kararını da eleştirdi.

Ona göre, bir teknik direktörün popülaritesi veya futbolculuk kariyerindeki başarıları takımın sonucunu garanti etmez. Her şey, teknik direktörün elindeki oyuncuların seviyesine ve kapasitesine bağlıdır.

"Cannavaro'yu çağırmanın bir anlamı yoktu. Hangi antrenman yöntemini uyguladığınızın veya Ballon d'Or kazanmış olmanızın önemi yok. Sonuçta her şey elinizdeki futbolcuların seviyesine dayanır. Cannavaro'nun elinde ise bu seviyede bir kadro yoktu," diye ekledi.

Kuznetsov, maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun hareketlerine de değindi. Portekizli forvetin dublesinin gereğinden fazla yüceltilmemesi gerektiğini söyledi.

"Ronaldo'nun Özbekistan kalesine attığı iki golden sonra kendisini aşırı övmemesi gerekir. Sahada ona neredeyse her şey izin verildi ve çok fazla pozisyon buldu," dedi eski futbolcu.

Ayrıca Kuznetsov, maç sonunda Ronaldo'nun rakip futbolculara karşı bazı davranışlarını saygısızlık olarak değerlendirdi.

Portekizli futbolcunun bazı anlarda rakipleriyle kasıtlı olarak çarpıştığını ve kendine aşırı özgürlük tanıdığını belirtti.

"Eğer rakip Avrupa'nın güçlü takımlarından biri olsaydı, böyle hareketlere izin vermezlerdi. Almanya veya İspanya'ya karşı böyle oynasaydı, sahada sert bir yanıt alırdı," diye vurguladı Kuznetsov.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında Kolombiya ve Portekiz'e mağlup oldu. Şimdi Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, grup aşamasının son turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ganiyev'in "şaheser" golü ve VAR hayal kırıklığı — gerçekte ne oldu? (video)Ganiyev'in "şaheser" golü ve VAR hayal kırıklığı — gerçekte ne oldu? (video)Bugün, 17:58Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'nda Oynama İhtimalini ReddetmediLionel Messi 2030 Dünya Kupası'nda Oynama İhtimalini ReddetmediBugün, 17:54Milli takımımızın başarısızlığının 3 temel nedeni...Milli takımımızın başarısızlığının 3 temel nedeni...Bugün, 17:33Kukurella'nın eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladıKukurella'nın eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladıBugün, 17:22Jude Bellingham, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşü ve Yeni Transferler Hakkında KonuştuJude Bellingham, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e Dönüşü ve Yeni Transferler Hakkında KonuştuBugün, 17:172026 Dünya Kupası'nda belirleyici üçüncü tur maçları başlıyor2026 Dünya Kupası'nda belirleyici üçüncü tur maçları başlıyorBugün, 16:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor