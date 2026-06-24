Kuznetsov Özbekistan'ın Oyununu Eleştirdi ve Ronaldo Hakkında Konuştu

CSKA Moskova'nın eski futbolcusu Dmitriy Kuznetsov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı ve Portekiz ile oynanan maç hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Özbekistan, grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e 0-5 mağlup olmuştu. Kuznetsov, bu maçta "Beyaz Kurtlar"ın olumlu bir sonuç alma şansının çok düşük olduğunu belirtti.

"Gerçekten de Portekiz maçında Özbekistan'ın şansı neredeyse yoktu. Elbette bir standart pozisyon veya beklenmedik bir gol olabilirdi, ancak bu kez böyle bir durum yaşanmadı," dedi uzman.

Kuznetsov'a göre Portekiz, ilk turdaki beklenmedik beraberliğin ardından Özbekistan'a karşı özel bir motivasyon ve disiplinle sahaya çıktı.

"Portekizliler gol atmaları ve kazanmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü ilk turdaki beraberlik, planlarında olmayan beklenmedik bir sonuçtu," diye vurguladı Kuznetsov.

Eski futbolcu, bunun Özbekistan için ilk Dünya Kupası katılımı olduğunu ve takım üyelerinin çoğunun bu seviyede yeterli deneyime sahip olmadığını belirtti.

Sadece Eldor Shomurodov ve Abdukodir Husanov'u uluslararası düzeyde nispeten daha deneyimli oyuncular olarak nitelendirdi. Ancak Husanov'un da Portekiz golleriyle sonuçlanan bazı pozisyonlarda hatalar yaptığını söyledi.

"Sonuç bu yüzden böyle oldu. Özbekistanlı futbolcular birçok pozisyonda rakibe yetişemediler ve hücuma çıkarken güvensiz hareket ettiler," dedi Kuznetsov.

Uzman, Özbekistan milli takımının teknik direktörlüğüne Fabio Cannavaro'yu getirme kararını da eleştirdi.

Ona göre, bir teknik direktörün popülaritesi veya futbolculuk kariyerindeki başarıları takımın sonucunu garanti etmez. Her şey, teknik direktörün elindeki oyuncuların seviyesine ve kapasitesine bağlıdır.

"Cannavaro'yu çağırmanın bir anlamı yoktu. Hangi antrenman yöntemini uyguladığınızın veya Ballon d'Or kazanmış olmanızın önemi yok. Sonuçta her şey elinizdeki futbolcuların seviyesine dayanır. Cannavaro'nun elinde ise bu seviyede bir kadro yoktu," diye ekledi.

Kuznetsov, maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun hareketlerine de değindi. Portekizli forvetin dublesinin gereğinden fazla yüceltilmemesi gerektiğini söyledi.

"Ronaldo'nun Özbekistan kalesine attığı iki golden sonra kendisini aşırı övmemesi gerekir. Sahada ona neredeyse her şey izin verildi ve çok fazla pozisyon buldu," dedi eski futbolcu.

Ayrıca Kuznetsov, maç sonunda Ronaldo'nun rakip futbolculara karşı bazı davranışlarını saygısızlık olarak değerlendirdi.

Portekizli futbolcunun bazı anlarda rakipleriyle kasıtlı olarak çarpıştığını ve kendine aşırı özgürlük tanıdığını belirtti.

"Eğer rakip Avrupa'nın güçlü takımlarından biri olsaydı, böyle hareketlere izin vermezlerdi. Almanya veya İspanya'ya karşı böyle oynasaydı, sahada sert bir yanıt alırdı," diye vurguladı Kuznetsov.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında Kolombiya ve Portekiz'e mağlup oldu. Şimdi Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, grup aşamasının son turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.