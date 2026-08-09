Real Madrid ve Michael Olise transferindeki durum netlik kazandı

Real Madrid'in Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise için rekor düzeyde bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğuna dair haberler futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Ancak Alman devi, bu futbolcuyu satmayı düşünmüyor ve 200 milyon avronun üzerindeki bir teklifi bile reddedebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre İspanyol devi, yeni "Galaktikos"ları kurma yolunda Fransız kanat oyuncusu için transfer piyasasında büyük bir harcama yapmaya hazırlanıyordu. 24 yaşındaki futbolcu, 2025/26 sezonunda kulübü ve milli takımıyla 66 gole katkı sağlayarak dünyanın en parlak oyuncularından biri hâline geldi; bu nedenle ilgi daha da arttı.

Real Madrid'deki değişimler ve transfer ihtimalleri

Ancak Real Madrid'in bu planlarını şimdilik askıya aldığı belirtiliyor. Daha önce Arsenal ile adı anılan Vinicius Junior, kulüple kendisi için avantajlı yeni bir sözleşme imzaladı. Ayrıca kanatlarda görev yapabilen Fildişi Sahilli forvet Yann Diomande, 140 milyon avroluk bir anlaşma karşılığında kadroya katıldı.

Bu nedenle başkent ekibinin mevcut transfer döneminde Olise için büyük bir harcama yapmasına gerek yok. Futbolcunun Santiago Bernabéu'dan gelen ilgiden başının döndüğü ve Madrid'e gitmek istediği söylense de mevcut şartlarda bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

Bayern Münih'in kararlı tutumu

Bayern Münih'in eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Goal'e verdiği röportajda kulübün bu konudaki kararlı tutumunu açıkladı. Hamann'a göre kulüp başkanı Uli Hoeneß daha önce Bayern Münih'in hiçbir zaman futbolcu satan bir kulüp olmadığını vurgulamıştı; kulüp yalnızca kendi istediği zaman oyuncu satıyor.

Hamann'a göre futbolcu kulüpten ayrılma isteğini açıkça dile getirmediği sürece durum değişmeyecek. Ancak mevcut koşullarda Yann Diomande Madrid'e giderken Vini Jr. takımda kalacaksa Olise'nin de aynı anda Madrid'in yolunu tutması pek olası görünmüyor.

Uzman, kulübün Asya turundan dönmesinin ardından Olise'nin önümüzdeki günlerde antrenmanlara katılacağını ve gelecek sezon da Bayern Münih forması giyeceğini belirtti. Daha önce Real Madrid'in Fransız futbolcu için 223 milyon avro ödeyerek onu Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferindeki rekoru kıran dünyanın en pahalı futbolcusu hâline getirebileceği bildirilmişti.