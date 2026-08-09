Usyk kariyerindeki son rakibin adını açıkladı: Ringleri bırakıyor mu?

·126·Spor
Usyk kariyerindeki son rakibin adını açıkladı: Ringleri bırakıyor mu?

Ağır sıklet kategorisindeki tüm şampiyonluk kemerlerinden vazgeçen Oleksandr Usyk, ekibinin eski dünya şampiyonuyla görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.

Söz konusu isim, Amerikalı ünlü nakavtçı Deontay Wilder Ukraynalı boksör, profesyonel kariyerine bu maçla kesin bir nokta koymayı planlıyor.

«Deontay’in ekibi isterse hazırım»

Usyk, The Athletic’e verdiği özel röportajda bu olası maç ve ekibinin planları hakkında açıkça konuştu:

«Neden olmasın? Deontay’in ekibi bu maçı istiyorsa, onu yaparım. Burada para ve iş konuşuyoruz... Şu anda iki seçeneğimiz var ve bizim için en uygun olanı seçeceğiz. Ekibim şu anda bunun üzerinde çalışıyor», — dedi Ukraynalı boksör.

«Son dans» ve yorgun beden: Usyk’in bokstan ayrılma nedenleri

Bununla birlikte, iki sıklet kategorisinde eski tartışmasız dünya şampiyonu olan Usyk, «son dans» ifadesinin ringe bir daha hiç çıkmayacağı anlamına gelmediğini, ancak vücudunda yorgunluk belirtileri bulunduğunu gizlemedi:

«Tyson Fury’yi ele alalım. Gidiyor, geri dönüyor; gidiyor, geri dönüyor. Bu sporda çok uzun zaman geçiriyoruz, bu yüzden “Benim için her şey bitti” diye kesin konuşmak çok zor. Ancak uzun yıllar boyunca yüksek tempoda çalıştığınızda vücudunuz yoruluyor. Benim vücudum da yoruldu. Ben demirden değilim, uzaylı da değilim. En önemlisi, ailem ve çocuklarım var», — diye açıkladı boksör.

Usyk ile Wilder arasındaki mücadeleye ilişkin görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa boks dünyası, ağır sıkletin en parlak iki temsilcisi arasındaki dramatik ve büyük yankı uyandıracak karşılaşmaya tanık olacak.

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Oleksandr UsykDeontay WilderTyson FuryThe AthleticTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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