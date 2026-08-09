Airbus A350F yeni kargo uçağı önemli testi başarıyla geçti

Avrupa’nın havacılık devi Airbus, yeni nesil Airbus A350F kargo uçağının ilk uçuş öncesindeki en önemli aşamalardan birini tamamladı. Ixbt.com’a göre uçak, Toulouse’da üç gün süren yer titreşim testini (Ground Vibration Test — GVT) başarıyla geçti ve yapının dayanıklılığı pratikte doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu testlerin temel amacı, uçak yapısının aerodinamik ve titreşim yükleri altındaki davranışını önceden tahmin etmek ve bilgisayar modellerinin doğruluğunu kontrol etmekti. Uzmanlar test sırasında hava aracını farklı frekanslarda kasıtlı olarak titreştirdi. Bunun için özel yöntemler ve modern teknolojiler kullanıldı.

Test süreci ve kullanılan yöntemler

Deney sırasında mühendisler iki temel yaklaşım kullandı. İlk yöntemde A350F uçağının kendi aerodinamik yüzeyleri belirlenen frekanslarda hareket ettirilirken, ikinci yöntemde yapının ana noktalarına — kanat uçları, gövdenin kuyruk bölümü ve motorlar — yerleştirilen harici elektrodinamik vibratörler devreye sokuldu.

Uçağın bu etkilere verdiği tepki, özel ivmeölçerlerden oluşan bir ağ aracılığıyla izlendi. İvme ve rezonans titreşimleri gerçek zamanlı olarak ölçüldü; her döngünün ardından elde edilen veriler hızla analiz edildi. Bu sayede sonraki test programında zamanında değişiklikler yapılabildi.

Sonuçlar ve gelecek planları

Elde edilen sonuçlar uzmanları memnun etti: A350F uçağının gerçek ölçümleri, ilk hesaplamalarla büyük ölçüde örtüştü. Mühendisler şu anda bu verileri ayrıntılı biçimde işliyor ve uçağın matematiksel ve aeroelastik modellerinde hassaslaştırmalar yapıyor. Bu sürece hazırlık yaklaşık iki yıl sürdü.

GVT testlerinin başarıyla tamamlanması, Airbus A350F için ilk uçuşun önünü açıyor. İlk test programı başladıktan sonra şirket daha önemli bir aşamaya — uçuş sırasındaki titreşim testlerine — geçecek. Bu kontrollerin programın ilk üç ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor ve hava aracının stabilitesi incelenecek.