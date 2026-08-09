Mobil bağlantı olmadan çalışan T-Echo Card iletişim cihazı tanıtıldı

LilyGo, hücresel ağların ve internetin bulunmadığı koşullarda iletişim kurmayı ve veri aktarmayı sağlayan T-Echo Card adlı yeni, bağımsız bir cihaz tanıttı. ixbt.com'a göre yalnızca 60 dolar fiyatla sunulan bu kompakt cihaz, mobil operatörlere bağlı kalmadan uzun mesafelerde mesajlaşmak için tasarlandı. Bu özellik, özellikle uzak bölgeler ve saha koşulları için büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yeni cihazın çalışması büyük ölçüde LoRa teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji, küçük veri paketlerinin düşük güç tüketimiyle kayda değer mesafelere iletilmesini sağlıyor. Bu çözüm sayesinde T-Echo Card, hücresel ağların kapsama alanı dışında (örneğin dağlık bölgelerdeki turizm rotalarında) ve uzak taşıtlarla çeşitli ekipmanların uzaktan izlenmesinde etkili biçimde kullanılabilir.

Gelişmiş özellikler ve teknik özellikler

T-Echo Card yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda çeşitli kullanışlı sensörlerle donatılmış çok işlevli bir cihazdır. İçeriğinde şu bileşenler yer alıyor:

GPS/GNSS modülü — cihazın kesin koordinatlarını belirleyip bunları LoRa üzerinden iletmek için;

İvmeölçer (hareket sensörü) — beklenmedik hareketleri algılayarak acil durumlar hakkında sinyal vermek için;

NFC modülü — çeşitli etiketler ve kimlik doğrulama sistemleriyle çalışma olanağı;

OLED ekran (72 × 40 piksel) — cihazın durumunu ve temel parametrelerini göstermek için;

Mikrofon ve hoparlör — kullanıcıyla etkileşim kurmak için.

Cihazın gövdesi kompakt ölçülere sahip (90 × 60 × 9,5 mm) ve dış ortam koşullarına karşı koruma sağlayan IP66 standardıyla donatılmış. Ayrıca genel güvenilirliği artıran önemli yapısal unsurlar da tasarıma dahil edilmiş.

Bağımsız çalışma ve piyasadaki alternatifler

Cihazın kesintisiz çalışmasını sağlamak için ana akünün yanı sıra 0,25 W gücünde küçük bir güneş paneli de bulunuyor. Bu panel, tüm sensörler ve vericiler sürekli çalışırken cihazı tamamen şarj etmeye yetmese de saha koşullarında bataryayı yavaşça doldurarak toplam çalışma süresini önemli ölçüde uzatabiliyor.

LilyGo'nun daha önce de benzer bir fikre dayanan başka cihazlar geliştirdiğini belirtmek gerekir. Örneğin 110 dolarlık T-Deck, E-ink ekranı ve QWERTY klavyesiyle öne çıkarken, 70 dolarlık T-Deck Plus taşınabilir bir programlama cihazı olarak konumlanıyor. Ayrıca piyasada Seeed Studio tarafından sunulan MeshCore Starter Kit gibi, 10 kilometreye kadar mesafede özel ağ kurmayı amaçlayan alternatif kitler de bulunuyor.